Θεοδωρικάκος: «Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου»

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή νέα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου, τα οποία στοχεύουν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε χαιρετισμό του, την Παρασκευή το βράδυ, στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων δράσης και προσφοράς του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα καθεστώτα της εξωστρέφειας και των νέων τεχνολογιών και στην σημασία τους για την αναπτυξιακή πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο υπουργός στη συνέχεια αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τα επιμελητήρια, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διάλογος με τα επιμελητήρια και ότι η νομοθέτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Τόνισε επίσης ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα ενοποιήσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα. Ζήτησε τη στήριξη τόσο της επιμελητηριακής κοινότητας όσο και των πολιτικών κομμάτων, επισημαίνοντας ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις κυβερνητικές αποφάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, αναφερόμενος στη διαφάνεια, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη ανακτηθεί 80 εκατ. ευρώ από προηγούμενους επενδυτικούς νόμους, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια συνεχίζεται για την επιστροφή χρημάτων από επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδότηση χωρίς να υλοποιήσουν τις προβλεπόμενες επενδύσεις.

Στα εκατό χρόνια προσφοράς του επιμελητηρίου στη βιοτεχνία και την επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΒΕΑ Κωνσταντίνος Δαμίγος και τόνισε ότι «η σημερινή διοίκηση έχει την τιμή να κλείνει έναν αιώνα πορείας και να ανοίγει τον επόμενο με το ίδιο πάθος, τις ίδιες αξίες και νέες προοπτικές».

Με ενεργό μητρώο άνω των 35.000 επιχειρήσεων από περίπου 800 επαγγέλματα, το ΒΕΑ, όπως τόνισε, παραμένει η ζωντανή φωνή των ανθρώπων της παραγωγής, των τεχνιτών, των δημιουργών και των επαγγελματιών που στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι το επιμελητήριο παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προωθώντας δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την επαγγελματική κατάρτιση.

Νέο λογότυπο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε προβολή επετειακού βίντεο με τίτλο «Ένας Αιώνας Μπροστά» και παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό και την πορεία του προς το μέλλον.