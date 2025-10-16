Τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Παναγιωτόπουλου περί «τριτοκοσμικών, ψημένων στον ήλιο, εργατών»

«Από το πουθενά» πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Παναγιωτόπουλου περί «τριτοκοσμικών, ψημένων στον ήλιο, εργατών»

 Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σε δύσκολη θέση άμυνας περιήλθαν «από το πουθενά» τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναφορά του βουλευτή του κόμματος Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, περί «τριτοκοσμικών, ψημένων στον ήλιο, εργατών».

Συγκεκριμένα μιλώντας σε εκπομπή του Mega News τόνισε ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες σημειώνοντας πως «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

Κατόπιν όμως ακούγεται να λέει ότι δυσκολεύονται περισσότερο «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα, οι τριτοκοσμικοί που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες».

Οι δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις, με το Κίνημα Δημοκρατίας να βγάζει «πύρινη» ανακοίνωση, ενώ και οι συμμετέχοντες πολιτικοί πήραν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη δήλωση, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Στελέχη του κόμματος σχολίαζαν το πόσο άστοχο και άκαιρο ήταν να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, τη στιγμή που ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το 13ωρο, ξεκινά η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, μαίνεται το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική και ανοίγει το θέμα των πληρωμών στους αγρότες.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζουν πάντως στο newsbomb.gr ότι από τα όσα είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος συμπεραίνουν πως ο σκοπός του ήταν να στηλιτεύσει την εισαγωγή της 13ωρης εργασίας που φέρνει με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση της ΝΔ και τονίζουν ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία που έχει να κάνει με την καταγωγή των εργαζομένων είναι ξεκάθαρα και αυτονόητα εκτός του πολιτικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Παναγιωτόπουλος: Εντελώς άστοχη η διατύπωσή μου

Αργά το βράδυ, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απολογείται και αναλαμάνει την ευθύνη της «εντελώς άστοχης διατύπωσης». Ο κ. Παναγιωτόπουλος ξεκαθαρίζει ότι «πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Παναγιωτόπουλου έχει ως εξής:

«Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Εν τη ρύμη του λόγου κι ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μια εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής που ήμουν προσκεκλημένος τη διόρθωσα, για να μην μείνει καμιά αμφιβολία στους τηλεθεατές.

Πρόκειται περί λάθους διατύπωσης για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και προέλευσης.

Οι θέσεις οι δικές μου δε για τα ζητήματα προστασίας των εργασιακών σχέσεων και της ίσης αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων είναι γνωστές και διατυπωμένες δημόσια. Η προσωπική και η πολιτική μου διαδρομή, καθώς και το κοινοβουλευτικό μου έργο, αποτελούν τρανταχτή απόδειξη για τη διαχρονική υπεράσπιση των εργαζομένων χωρίς καμιά διάκριση. Όσοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ατυχές γεγονός ας ασχοληθούν καλύτερα με τη δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα που μας οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης».

