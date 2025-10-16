Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

Δεκτό κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο παρά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας μετά την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους. Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις»

Χωρίς την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ψηφίστηκε τελικά το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τη διάταξη που εισάγει τη δυνατότητα 13ωρης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Εξωτερική Πολιτική, το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής, κατ' άρθρο και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία.

Με βάση το νέο πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να απασχολείται έως και 13 ώρες ημερησίως, κατ’ εξαίρεση, για τον ίδιο εργοδότη, με αύξηση 40% στις αποδοχές του. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για ψηφιακές προσλήψεις και αποχωρήσεις, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του δε θα παραστεί στην ψηφοφορία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

«Είστε σκληρά ταξικά απέναντι σε αυτό που εκφράζει τους πολλούς και είστε συμπλεγματικά εμμονικοί με αυτό που συμφέρει τους λίγους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν και εσείς στερείτε το οξυγόνο των επόμενων γενιών. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο έκτρωμα, την εργασιακή απορρύθμιση η οποία επιτίθεται, όχι μόνο στα συμφέροντα, αλλά σε θεμελιώδη δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αίμα άλλων γενεών. Και αυτό το κάνουμε συνειδητά, γιατί πρέπει να μπει ένα τέλος και στη νομοθετική σας αυθαιρεσία η οποία προστάτευσε σκάνδαλα στην υγεία, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, παράνομο πλουτισμό, μια σειρά από πράγματα που στερούν τον αέρα και το φως από μπροστά μας», είπε ο κ. Γιαννούλης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

«Η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, για να αναδείξει ακριβώς πόσες πολλές διατάξεις είναι ενισχυτικές των εργαζομένων. Και ακριβώς εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε μια πρωτοφανή αντίφαση - από τη μία να κατακεραυνώνει το Νομοσχέδιο, και από την άλλη να αναγκάζεται να ψηφίζει μεγάλο αριθμό διατάξεων που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους. Το αποτέλεσμα είναι ένα: για μία ακόμη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ψηφίζει διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζομένους», τόνισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σχολιάζοντας την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.

