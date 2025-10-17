Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου Πρωτοδικείου Περιστερίου

«Το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου Πρωτοδικείου Περιστερίου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αποτελεί μία από τις τέσσερις νέες περιφερειακές μονάδες που δημιουργούνται για να εκδικάζουν υποθέσεις με αντικείμενο μέχρι 250.000 ευρώ. Η λειτουργία αυτών των πρωτοδικείων στοχεύει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, καθώς και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι αρμόδιοι τόνισαν τη σημασία της νέας δομής για τη λειτουργική αναβάθμιση του δικαστικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η ενίσχυση των περιφερειακών πρωτοδικείων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των κεντρικών δικαστηρίων, προσφέροντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δικαστική διαδικασία, καθώς θα μπορούν πλέον να δικάζουν υποθέσεις που αφορούν σχετικά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών.
Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

