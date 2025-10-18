Στο καινούριο κλειστό γυμναστήριο Νέας Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Είχα καεί το 2024

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πεντέλη, στο ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 

Eurokinissi
Το νέο, σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έναν χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2024 που είχε μετατρέψει το κτήριο σε στάχτη.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, με στόχο να αποδοθεί ξανά στους κατοίκους και τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής ένας ασφαλής και πλήρως εξοπλισμένος χώρος άθλησης. Όπως είχε γίνει γνωστό, την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση του γυμναστηρίου ανέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ο αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης καθώς και η υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, η δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, καθώς και μέλη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου.

