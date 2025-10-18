Οι περιοδείες Μητσοτάκη σε Αττική και Μακεδονία: Ζεσταίνει τις μηχανές με φόντο τις εκλογές του 2027

Μετά τα απανωτά ταξίδια -κυρίως εκτός Ελλάδος- ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφει στην εντός συνόρων δραστηριότητα, ξεκινώντας σειρά επισκέψεων σε Αττική και Μακεδονία.

Κώστας Τσιτούνας

Οι περιοδείες Μητσοτάκη σε Αττική και Μακεδονία: Ζεσταίνει τις μηχανές με φόντο τις εκλογές του 2027
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με φόντο τις εκλογές του 2027 ο πρωθυπουργός παίρνει πάνω του το στοίχημα της εξωστρέφειας για τη ΝΔ και επιστρέφει στην επαφή με την εκλογική βάση της παράταξης με στόχο να επικοινωνήσει ο ίδιος το κυβερνητικό έργο.

Ξεκίνησε χθες από το Περιστέρι και σήμερα θα βρίσκεται στην Πεντέλη αλλά και στα Μελίσσια όπου θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με πολίτες.

Την ημέρα της εθνικής επετείου την 28η Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου, εκτός από την παρέλαση, σκοπεύει να κάνει και βόλτα σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρωθυπουργός θέλει να ζεστάνει τις κομματικές μηχανές, αποκωδικοποιώντας ανά νομό τα μέτρα της κυβέρνησής του.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η άμεση επαφή με τους πολίτες, η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και η ανάδειξη του σχεδίου για τη συνέχιση της σταθερότητας και της προόδου του τόπου, με έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Χθες μιλώντας στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη σε αυτό το τοξικό περιβάλλον μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Γνωρίζοντας ότι τα ζητήματα της δικαιοσύνης απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες ο κ. Μητσοτάκης τόνισε χθες:

«Θέλουμε μια Δικαιοσύνη η οποία να είναι “τυφλή”, η οποία θα στέκεται όμως δίπλα, και ποτέ απέναντι, στον πολίτη. Διαμορφώνουμε, λοιπόν, τις συνθήκες ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με αμεροληψία και φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, δίνοντας ένα τέλος στην ατέρμονη αναμονή, στην ταλαιπωρία που πάντα αφήνουν χώρο στην αδικία, εντείνουν τελικά το αίσθημα ανασφάλειας και κρατούν δέσμια και την ίδια την οικονομία».

