Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Πεντέλη και Μελίσσια το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ο Πρωθυπουργός αύριο θα μεταβεί στο σημείο αναδάσωσης και στη συνέχεια το ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης

Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Πεντέλη και Μελίσσια το Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στην Πεντέλη, όπου στις 11:00 θα επισκεφθεί σημείο αναδάσωσης και στη συνέχεια το ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης.

Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στα Μελίσσια.

