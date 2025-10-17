Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Πεντέλη και Μελίσσια το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στην Πεντέλη, όπου στις 11:00 θα επισκεφθεί σημείο αναδάσωσης και στη συνέχεια το ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης.

Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στα Μελίσσια.

