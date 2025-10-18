Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Δίκτυο Aegean Cuisine

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

«Η μόνη Ελλάδα που μπορεί να είναι ισχυρή και ασφαλής είναι η παραγωγική Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, στο Συμπόσιο Aegean Cuisine Cyclades 2025 στη Σύρο, όπου εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης για την αγροδιατροφή και τη νησιωτικότητα, που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Κυκλάδων και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR).

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε τη Σύρο ως παράδειγμα επιτυχημένου συνδυαστικού μοντέλου ανάπτυξης, που συνδυάζει «καινοτόμο πρωτογενή τομέα με προϊόντα υψηλής ποιότητας, τουρισμό που πρέπει στηρίζεται στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα, και μια παραγωγική μονάδα με εθνικό στρατηγικό ρόλο – τα ναυπηγεία στο Νεώριο». «Δεν είναι δυνατόν η πατρίδα μας να είναι στις πρώτες ναυτικές δυνάμεις της γης και να μην είναι και στις πρώτες χώρες στη ναυπηγική βιομηχανία. Και αυτή είναι μια δέσμευση που κάνουμε πράξη», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Δίκτυο Aegean Cuisine, χαρακτηρίζοντάς το «μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που συνδέει την παράδοση και τη γαστρονομία με την ανάπτυξη». «Από τη φάβα της Σχοινούσας και τα τυριά της Νάξου, μέχρι τα προϊόντα της Σύρου, κάθε νησί των Κυκλάδων έχει τον δικό του γαστρονομικό θησαυρό. Η παραδοσιακή τυροκομία των Κυκλάδων αξίζει να ενταχθεί στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της δημιουργικής συνέχειας ανάμεσα στην παράδοση και στην καινοτομία», είπε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «τους επόμενους μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προκηρύξει νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την αγροδιατροφή», επισημαίνοντας ότι «στόχος είναι να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πραγματική παραγωγή».

Αναφερόμενος στο νέο παραγωγικό πρότυπο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους τους πολίτες προϋποθέτει μια πιο παραγωγική οικονομία – μια οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς και βιώσιμη ανάπτυξη παντού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στα νησιά μας». «Αυτό είναι προϋπόθεση για να σταματήσει η μετακίνηση των ανθρώπων από την περιφέρεια προς την Αττική και να δημιουργηθούν προοπτικές για τους νέους να μείνουν και να προοδεύσουν στον τόπο τους», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε τα Ναυπηγεία Σύρου της ΟΝΕΧ, όπου τον υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Βαμβακούσης. Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με τους εργαζομένους και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα πλήρους αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και συμβάλλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Σε δήλωσή του, τόνισε πως «είναι ισχυρή προτεραιότητα της Κυβέρνησης η συνεχής, σχεδιασμένη και έμπρακτη στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας. Γιατί έχει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και στην ασφάλεια της πατρίδας μας, ιδιαίτερα των νησιών μας».

Όπως ανέφερε, τα ναυπηγεία της Σύρου αποδεικνύουν στην πράξη τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία: «Στηρίζουμε τις προσπάθειες της διοίκησης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, που κάνουν τα ναυπηγεία πιο παραγωγικά και πιο ανταγωνιστικά, με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και με πνεύμα συνεργασίας που εγγυάται σημαντικά αποτελέσματα». Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εντάξει τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, προσθέτοντας πως «εργαζόμαστε από κοινού με τους ανθρώπους του κλάδου, ώστε να συνδεθούν με την αμυντική βιομηχανία της χώρας, που αποτελεί επίσης προτεραιότητά μας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σύρο, ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε επίσης τη Δ.Ε.Ε.Π. Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, όπου συνομίλησε με στελέχη και μέλη της οργάνωσης για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Στη συνέχεια, επισκέφτηκε στο Δημαρχείο Σύρου, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου. Κατά τη συνάντηση συζήτησαν για τα έργα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο νησί, αλλά και για τις προοπτικές περαιτέρω στήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.

