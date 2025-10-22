Σαμαράς για Σαββόπουλο: Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος
Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.
Τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του μεγάλου τραγοδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, εξέφρασε στους οικείους του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του. Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης. Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων» επισημαίνει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός.
