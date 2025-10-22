Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα, πάντοτε πρωτοπόρος στην πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό forum, το οποίο αφορά στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, στο μέλλον της ίδιας της Ευρώπης

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα, πάντοτε πρωτοπόρος στην πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων

Ο Έλληνας υπ.Εξ. ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό forum, το οποίο αφορά στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, στο μέλλον της ίδιας της Ευρώπης

Ο μόνος βέβαιος δρόμος για να καταστούν τα Δυτικά Βαλκάνια ένας τόπος ειρήνης και ευημερίας είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του μετά το πέρας της Συνόδου για τη Διαδικασία του Βερολίνου, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό forum, το οποίο αφορά στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, στο μέλλον της ίδιας της Ευρώπης και προσέθεσε:

"Η Ελλάδα, πάντοτε πρωτοπόρος στην πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, σήμερα περισσότερο από ποτέ, βρίσκεται στην αιχμή των πρωτοβουλιών. Τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον διάδρομο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να επιταχύνουν. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να καταστούν ένας τόπος ειρήνης και ευημερίας. Και για να γίνει αυτό, ο μόνος βέβαιος δρόμος είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια. Πρόκειται για μια αδήριτη ανάγκη, η οποία εμφανίζεται σήμερα με τις τόσες προκλήσεις, με μεγάλα κύματα από οικουμενικά προβλήματα, τα οποία μας χτυπούν. Με τους εθνικισμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται. Ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να επιταχυνθεί. Και η Ελλάδα θα μεριμνήσει προς την κατεύθυνση αυτή με σειρά πρωτοβουλιών της".

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό πρόβλημα ο κ.Γεραπετρίτης είπε ότι έγινε συζήτηση για τη μετανάστευση, για τις προκλήσεις ασφαλείας, "οι οποίες υπάρχουν και είναι πολλαπλές".

Όπως είπε δεν είναι μόνο η φυσική ασφάλεια, αλλά ακόμη και οι υβριδικές απειλές.

"Υπάρχει η επισιτιστική κρίση, η κλιματική κρίση, οι κρίσεις υγείας, οι οποίες ενδημούν. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση πολλαπλών προκλήσεων. Όλα αυτά ήταν αντικείμενο της συζήτησής μας. Εκείνο, το οποίο διαπιστώνουμε καθημερινά, είναι ότι οι κρίσεις καθίστανται από εθνικές ή περιφερειακές περισσότερο οικουμενικές και τα προβλήματα από τοπικά ή περιφερειακά καθίστανται πάντοτε γεωπολιτικά. Η μετεξέλιξη αυτή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη συνθετότητα στις διακρατικές σχέσεις. Η μόνη λύση, η οποία θα διεύρυνε το καθεστώς ευημερίας στην περιοχή, ένα μεγαλύτερο μέρισμα για τους πολλούς, μια μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των λαών και των κρατών, θα ήταν η ενοποίηση, η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ευρωπαϊκή οικογένεια. Μοιραζόμαστε κοινές προκλήσεις, έχουμε μεγάλα κοινά προβλήματα και θα πρέπει να τα διαχειριστούμε από κοινού" επισήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Τέλος, αναφερόμενος στο Ουκρανικό είπε ότι αυτό βρίσκεται πάντοτε στην ατζέντα κάθε συζήτησης, "και τούτο διότι αλλάζει τον τρόπο, με τον οποίο σκεπτόμαστε στην Ευρώπη".

Προσέθεσε ότι είναι αυτονόητο ότι "από τη στιγμή που έχουν αλλάξει τα δεδομένα με την επίθεση στα σύνορα της Ευρώπης, μέσα στην ίδια την Ευρώπη, με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκεπτόμαστε".

Πρώτα απ' όλα - είπε ο κ.Γεραπετρίτης - η Ευρώπη μετεξελίσσεται από έναν οικονομικό και πολιτικό πυλώνα σε έναν γεωπολιτικό πυλώνα.

"Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερες συνέργειες. Σημαίνει μεγαλύτερες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα και κυρίως ένα διαφορετικό όραμα για μια στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή αυτονομία περιλαμβάνει και την κατά το δυνατό ενθάρρυνση των κρατών που βρίσκονται στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν το σθένος εκείνο, την ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις, παρεμβάσεις από ξένα κράτη, τα οποία επιθυμούν να τα φέρουν σε διαφορετικά μονοπάτια" κατέληξε.

