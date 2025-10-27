Δούκας προς κυβέρνηση: Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια

Δούκας κατά πάντων, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δούκας προς κυβέρνηση: Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Βόμβες» κατά πάντων, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, έριξε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη σημερινή του συνέντευξη στον τ/σ OPEN.

O Χάρης Δούκας έδωσε ειδήσεις, τόσο σχέση με το μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει για το ζήτημα του μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη, όσο και για τα «φλέγοντα» εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με την αυριανή παρέλαση, ο κ. Δούκας τόνισε την ανάγκη να μην υπάρχουν παρατράγουδα και «να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο. Με ενότητα να καμαρώσουμε όλοι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, που είναι η ελπίδα για τον τόπο μας».

Ωστόσο, διαχώρισε για μία ακόμη φορά τη θέση του από τη στάση της κυβέρνησης, αφού όπως είπε το να απαγορέψουν τις διαμαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από τη Βουλή θα είναι αντισυνταγματικό. ««Ο Άγνωστος Στρατιώτης έδωσε τη ζωή του όχι για τη σιωπή αλλά για την ελευθερία. Και να πω επίσης ότι τα μνημεία αυτά δεν είναι μόνο για επετείους και τελετές αλλά για να είναι μαζί με τον λαό και την κοινωνία, να συμβολίζουν τον αγώνα, τη δύναμη, το πάθος και ενίοτε και την ανυπακοή. Είναι χρέος όλων μας, να είμαστε μαζί με τον κόσμο - στις πλατείες, με τα κοινωνικά κινήματα - να τους ακούμε. Εμείς κάναμε ένα μνημείο για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών. Οι γονείς θέλουν να παλέψουν για δικαιοσύνη μπροστά στη Βουλή. Θα τους το απαγορέψουμε; Εγώ λέω ότι εάν τους το απαγορέψουν, είναι αντισυνταγματικό», είπε συγκεκριμένα.

Παράλληλα έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την απόσυρση αρμοδιοτήτων που πραγματοποιεί η κυβέρνηση απέναντι στον Δήμο Αθηναίων.

«Ραντεβού στα δικαστήρια»

Πάντως, ανεβάζοντας τους τόνους, ο κ. Δούκας συμπλήρωσε το «καλή τύχη» που είχε ευχηθεί ειρωνικά στην κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τη φράση «ραντεβού στα δικαστήρια».

«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση δημιούργησε μία απίστευτη “θολούρα” χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ψήφισε μία τροπολογία στην οποία κανείς δεν κατάλαβε τελικά ποιος έχει τη φροντίδα. Για να είναι ακόμη περισσότερο θολό το μήνυμα, άλλαξαν το “καθαριότητα” με το “φροντίδα” για να υπάρχει αυτό το “μπαλάκι” ευθυνών. Όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είπε ότι θα δώσει την καθαριότητα σε ιδιώτες, εγώ ξεκαθάρισα ότι με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος για τα τοπικά θέματα, ευθύνη έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και γι’ αυτό θα κινηθούμε νομικά εναντίον της τροπολογίας. Μέχρι τώρα, καθαρίζαμε. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Θυμίζω ότι μετά το τέλος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, μαζεύτηκαν αμέσως οι σκηνές και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα», είπε χαρακτηριστικά.

Βόμβες για όσους «σφιχταγγαλιάζονται» με την ΝΔ

Απαντώντας στα πιεστικά ερωτήματα για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι δε ροκανίζει τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο, έριξε τα βέλη του κατά προσώπων τα οποία δεν κατονόμασε, αλλά άφησε να εννοηθούν.

Συγκεκριμένα είπε ότι «υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».

Ο Χάρης Δούκας δεν είπε από μόνος του ποιους εννοεί, ωστόσο όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν εννοεί την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο απέφυγε επίμονα να το διαψεύσει. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την παραίτηση ύστερα από 24 ώρες «υπηρεσίας» του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες παραιτήθηκε μετά που ήρθαν στην επιφάνεια αναρτήσεις με τις οποίες εκφραζόταν θετικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Νίκο Δένδια. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «αυτές οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές», εννοώντας ότι η επιλογή του κ. Παπαβασιλείου έγινε με τις αναρτήσεις να βρίσκονται σε γνώση των υπευθύνων στο ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, διαχωρίζοντας ξανά τη θέση του από την κεντρική γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Δούκας μίλησε για την ανάγκη διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και ενός ενδεχόμενου κόμματος Τσίπρα αν και όταν αυτό ιδρυθεί. «Λέω ότι πρέπει να το κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση και γι’ αυτό προτείνω και το λέω καθαρά ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις, με πρόσωπα που θέλουν να συμπαραταχθούν», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε: «Αν ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα βεβαίως, όπως και με τον κ. Φάμελλο, όπως και με τον κ. Χαρίτση, με τον κ. Κόκκαλη».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρωσία: Διεθνής ποδοσφαιριστής στο επίκεντρο απόπειρας απαγωγής - Ξέφυγε την τελευταία στιγμή

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια

16:01LIFESTYLE

Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους - Η φιλία που ξεκίνησε από το Broadway και έγινε έρωτας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ - 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι

15:50ΕΘΝΙΚΑ

H ελληνική σημαία με τον Άη Γιώργη που γιορτάζει σήμερα και το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων 

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινή επιστολή 57 μεγάλων διεθνών μουσείων για τη διάρρηξη - Απειλή για τη «θεμελιώδη αποστολή» τους

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Με αυτοκρατορικές τιμές, αλλά χωρίς μεγαλοπρέπεια η υποδοχή Τραμπ στην Ιαπωνία

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sabaton & Helloween: Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει και φέτος στο Καλπάκι

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR κατά της διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα μας»

15:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Όταν έκλαψε ο Νίτσε": η sold out παράσταση μετακομίζει στο Θέατρο Πορεία

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Σκότωσε τη μητέρα της, την έκρυψε στο πλυντήριο και με εικόνες AI την έδειχνε ζωντανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ