Δούκας προς κυβέρνηση: Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια

«Βόμβες» κατά πάντων, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, έριξε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη σημερινή του συνέντευξη στον τ/σ OPEN.



O Χάρης Δούκας έδωσε ειδήσεις, τόσο σχέση με το μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει για το ζήτημα του μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη, όσο και για τα «φλέγοντα» εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.



Σχετικά με την αυριανή παρέλαση, ο κ. Δούκας τόνισε την ανάγκη να μην υπάρχουν παρατράγουδα και «να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο. Με ενότητα να καμαρώσουμε όλοι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, που είναι η ελπίδα για τον τόπο μας».



Ωστόσο, διαχώρισε για μία ακόμη φορά τη θέση του από τη στάση της κυβέρνησης, αφού όπως είπε το να απαγορέψουν τις διαμαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από τη Βουλή θα είναι αντισυνταγματικό. ««Ο Άγνωστος Στρατιώτης έδωσε τη ζωή του όχι για τη σιωπή αλλά για την ελευθερία. Και να πω επίσης ότι τα μνημεία αυτά δεν είναι μόνο για επετείους και τελετές αλλά για να είναι μαζί με τον λαό και την κοινωνία, να συμβολίζουν τον αγώνα, τη δύναμη, το πάθος και ενίοτε και την ανυπακοή. Είναι χρέος όλων μας, να είμαστε μαζί με τον κόσμο - στις πλατείες, με τα κοινωνικά κινήματα - να τους ακούμε. Εμείς κάναμε ένα μνημείο για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών. Οι γονείς θέλουν να παλέψουν για δικαιοσύνη μπροστά στη Βουλή. Θα τους το απαγορέψουμε; Εγώ λέω ότι εάν τους το απαγορέψουν, είναι αντισυνταγματικό», είπε συγκεκριμένα.



Παράλληλα έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την απόσυρση αρμοδιοτήτων που πραγματοποιεί η κυβέρνηση απέναντι στον Δήμο Αθηναίων.

«Ραντεβού στα δικαστήρια»

Πάντως, ανεβάζοντας τους τόνους, ο κ. Δούκας συμπλήρωσε το «καλή τύχη» που είχε ευχηθεί ειρωνικά στην κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τη φράση «ραντεβού στα δικαστήρια».



«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση δημιούργησε μία απίστευτη “θολούρα” χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ψήφισε μία τροπολογία στην οποία κανείς δεν κατάλαβε τελικά ποιος έχει τη φροντίδα. Για να είναι ακόμη περισσότερο θολό το μήνυμα, άλλαξαν το “καθαριότητα” με το “φροντίδα” για να υπάρχει αυτό το “μπαλάκι” ευθυνών. Όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είπε ότι θα δώσει την καθαριότητα σε ιδιώτες, εγώ ξεκαθάρισα ότι με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος για τα τοπικά θέματα, ευθύνη έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και γι’ αυτό θα κινηθούμε νομικά εναντίον της τροπολογίας. Μέχρι τώρα, καθαρίζαμε. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Θυμίζω ότι μετά το τέλος της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, μαζεύτηκαν αμέσως οι σκηνές και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα», είπε χαρακτηριστικά.

Βόμβες για όσους «σφιχταγγαλιάζονται» με την ΝΔ

Απαντώντας στα πιεστικά ερωτήματα για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι δε ροκανίζει τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο, έριξε τα βέλη του κατά προσώπων τα οποία δεν κατονόμασε, αλλά άφησε να εννοηθούν.



Συγκεκριμένα είπε ότι «υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».



Ο Χάρης Δούκας δεν είπε από μόνος του ποιους εννοεί, ωστόσο όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν εννοεί την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο απέφυγε επίμονα να το διαψεύσει. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την παραίτηση ύστερα από 24 ώρες «υπηρεσίας» του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες παραιτήθηκε μετά που ήρθαν στην επιφάνεια αναρτήσεις με τις οποίες εκφραζόταν θετικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Νίκο Δένδια. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «αυτές οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές», εννοώντας ότι η επιλογή του κ. Παπαβασιλείου έγινε με τις αναρτήσεις να βρίσκονται σε γνώση των υπευθύνων στο ΠΑΣΟΚ.



Παράλληλα, διαχωρίζοντας ξανά τη θέση του από την κεντρική γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Δούκας μίλησε για την ανάγκη διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και ενός ενδεχόμενου κόμματος Τσίπρα αν και όταν αυτό ιδρυθεί. «Λέω ότι πρέπει να το κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση και γι’ αυτό προτείνω και το λέω καθαρά ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις, με πρόσωπα που θέλουν να συμπαραταχθούν», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε: «Αν ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα βεβαίως, όπως και με τον κ. Φάμελλο, όπως και με τον κ. Χαρίτση, με τον κ. Κόκκαλη».