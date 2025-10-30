Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο γιατρός και πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καβαρατζής, σε ηλικία 85 χρόνων, σύμφωνα με το evros-news.gr

Ποιος ήταν ο Γιάννης Καβαρατζής

Γεννήθηκε στο χωριό Λευκίμη Σουφλίου το 1940, έζησε στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηή και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλέχθηκε βουλευτής 6 φορές, αλλά τις τρεις κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω ενστάσεων.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στον Νομό Έβρου το 1974, με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ., ενώ εκλέχθηκε βουλευτής στο νομό Έβρου συνολικά 6 φορές. Όμως τις τρεις από αυτές έχασε την εκλογή του λόγω ενστάσεων εξαιτίας κωλυμάτων εκλογιμότητας είτε ως Διοικητής Νοσοκομείων, είτε Υποδιοικητής στο ΙΚΑ.

Μία φορά και συγκεκριμένα το 1993 αντικατέστησε τον παραιτηθέντα από τη Ν.Δ. Άκη Γεροντόπουλο ως πρώτος επιλαχών, αφού εκείνος πήγε στην Πολιτική Άνοιξη



Ήταν παντρεμένος και είχε τρεις γιους που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό που και ο ίδιος αγαπούσε πολύ και έπαιζε και ποδόσφαιρο.

Ο γιος του Σταύρος ήταν αθλητής του βόλεϊ και τώρα προπονητής του αθλήματος, ενώ εκλέχθηκε και περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ, ενώ ο γιος του Μενέλαος υπήρξε τερματοφύλακας και στην Α’ εθνική στον Απόλλωνα Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο χωριό του στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στη Λευκίμμη ώρα 12:00.

Επιθυμία του ίδιου και της οικογένειάς του αντί στεφάνων κλπ να διατεθούν αντίστοιχα στα συσσίτια των Ιερών Μητροπόλεων Αλεξανδρουπόλεως και Διδυμοτειχου αντίστοιχα.