Μονή Σινά: Το ταξίδι Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και το παρασκήνιο των επαφών με την Σιναϊτικη Αδελφότητα

Σήμερα Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Σινά, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης (12:00 ώρα Ελλάδος) του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του κυρίου Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στην Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά της Αιγύπτου — και η επίσκεψη αυτή έχει πολλαπλές στοχεύσεις.

Στο Σινά ο Πρωθυπουργός θα έχει επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο Γ΄ και τη σιναϊτική κοινότητα. Σημειώνεται ότι υπάρχει μια καταρχάς κοινή κατανόηση της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς στην κατεύθυνση διασφάλισης της συνέχειας και του χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, η οποία θα τεθεί υπόψιν της σιναϊτικής κοινότητας.

Από την κυβέρνηση υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το ζήτημα της Μονής θα κλείσει σύντομα χωρίς άλλες καθυστερήσεις και χωρίς να διαταραχθούν περαιτέρω οι σχέσεις με την Αίγυπτο. Με απλά λόγια η Αθήνα θέλει ένα «τελικό» και δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας με την Αίγυπτο ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις και πάνω σε αυτό τον καμβά εντάσσεται και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρακτικά ο Έλληνας πρωθυπουργός να επαναβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί για τη Μονή.

Να συζητήσει χρονοδιάγραμμα, τρόπους εφαρμογής της συμφωνίας για το καθεστώς της Μονής.

Να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή μέσω πολιτικο-διπλωματικών δηλώσεων, ενδεικτικά για ενεργειακή συνεργασία ή κοινές υποδομές.

Να στείλει μήνυμα προς το εσωτερικό της Εκκλησίας αλλά και της σιναϊτικής κοινότητας ότι η Ελλάδα ενεργεί για την προστασία της πολιτιστικής/θρησκευτικής ταυτότητας.

Η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με μέλη της σιναϊτικής αδελφότητας, στο εσωτερικό της οποίας εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για μία σειρά από ζητήματα, είναι κρίσιμη αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να εγερθούν νέες εντάσεις για το ζήτημα.

Το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), στην Γκίζα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Διαβάστε επίσης