Συρεγγέλα: «Πώς δικαιολογείται η αναστολή των υποκαταστημάτων χωρίς να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση;»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, κατηγορεί για αστοχίες τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου στον απόηχο του «λουκέτου» στο 45% των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορήθηκα την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και στην Δυτική Αθήνα –στον Άγιο Ιερόθεο, στο Χαϊδάρι, στο Καματερό».

«Επιπλέον, ενημερωθήκαμε πως θα αναθέσουν σε ιδιώτη τη διανομή στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στη Πετρούπολη. Πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων –χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση– και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό -όπως αυτό του Χαϊδαρίου», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι «η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο με σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται και στους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

