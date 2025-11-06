Σδούκου στο Newsbomb: Είμαστε πλέον πολύ κοντά στην πρώτη γεώτρηση στη χώρα

Είμαστε πλέον πολύ κοντά στο να δούμε την πρώτη γεώτρηση στη χώρα, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στο Newsbomb.gr, από τη Διατλαντική Σύνοδο για την Ενέργεια (P-TEC), που διεξάγεται στο Ζάππειο.

Η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας, ανέφερε η κυρία Σδούκου, επισημαίνοντας πως με την συμφωνία Exxon Mobil - Helleniq Energy, είναι φανερό πως η χώρα μας έχει ψήφο εμπιστοσύνης κολοσσών στην ενεργειακή βιομηχανία.

Η προσπάθεια πολλών ετών να ωριμάσει η αγορά και να φτάσουμε στην εξόρυξη στη χώρα, απέδωσε, ανέφερε η κυρία Σδούκου, προσθέτοντας πως η σχέση με τις ΗΠΑ ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, καθώς κορυφαίες εταιρείες εμπιστεύουνται την Ελλάδα και κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας, δεδομένου ότι υποδομές, όπως στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, δείχνουν πως η Ελλάδα μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο και σε άλλες περιοχές.

Δείτε τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας Σδούκου στο Newsbomb.gr και την Αμαλία Κάτζου:

