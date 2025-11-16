ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Υπηρέτησε την πατρίδα με αφοσίωση και ήθος»

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Newsbomb

ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Υπηρέτησε την πατρίδα με αφοσίωση και ήθος»

Ο Δημήτρης Σταμάτης. 

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και υπουργό Δημήτρη Σταμάτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Όπως αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση ο πρώην Βουλευτής του κόμματος «γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

Και καταλήγει η ανακοίνωσή αναφέροντας ότι «ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο σοροί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πάνω από 200 καταγγελίες το τελευταίο τρίμηνο για ετοιμόρροπα κτήρια

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας με την ουκρανική Naftogaz – Από τον Δεκέμβριο φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας στο Κίεβο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε 73χρονος - Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Δεύτερη ημέρα εκδηλώσεων για την εξέγερση του 1973 - Φωτογραφίες

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Χειροπέδες σε άνδρα που εισέβαλε σε κατάστημα με κατσαβίδι - Απείλησε υπάλληλο και απέσπασε 70 ευρώ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από την Ρεπετίστα Πωγωνίου

14:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Παυλίδη, Γιαννούλη με Λευκορωσία, στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, η στάση μας εκπορεύεται και από το τραύμα της Κύπρου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Παρούσα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας για το φυσικό αέριο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην λειψυδρία βάζει δήμος της Πελοποννήσου

14:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέραμα: Χειροπέδες για παράνομη ανάθεση διοίκησης λάντζας

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Υπηρέτησε την πατρίδα με αφοσίωση, ήθος και μαχητικότητα»

13:55ΕΘΝΙΚΑ

Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Ανάρτηση με πιλότο πάνω από τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα σοκαριστική επίθεση εις βάρος ανήλικου: 15χρονος, 14χρονος και 13χρονος χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το θύμα τους

13:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματίας αστυνομικός σε αυτοκινητοπομπή του Βανς - Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Εντυπωσιακές εικόνες από drone – Η Αστυνομία «σαρώνει» τους καταυλισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε LIVE - Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

14:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Εντυπωσιακές εικόνες από drone – Η Αστυνομία «σαρώνει» τους καταυλισμούς

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό λόγω Πολυτεχνείου - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα σοκαριστική επίθεση εις βάρος ανήλικου: 15χρονος, 14χρονος και 13χρονος χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το θύμα τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ