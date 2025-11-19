«Με ένα δεν “παίζει” εμείς να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ποτέ θα έκλεινε το θέμα»

Συνέχεια στην αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε έπειτα από τις δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα» έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης

«Με ένα δεν "παίζει" εμείς να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ποτέ θα έκλεινε το θέμα»

Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Ράνια Θρασκιά

«Φωτιές» άναψαν στο πολιτικό σκηνικό οι δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανήλθε για το θέμα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως «δεν περίμενα ότι θα τους δημιουργήσω τόση αναστάτωση» αναφερόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ υπογράμμισε πως μία απάντηση που θα έλεγε «τι λέτε, κ. Μαρινάκη, δεν “παίζει” εμείς να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ποτέ» θα είχε κλείσει την κουβέντα, σε σημερινή (19/11) συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Πολλή αναστάτωση. Καταρχάς, πέρασαν περίπου δύο ημέρες από την ανακοίνωση που εξέδωσα, δεν περίμενα ότι θα τους δημιουργήσω τόση αναστάτωση. Θεωρώ ότι δεν θα τους δημιουργούσα καμία αναστάτωση αν η απάντησή τους, η οποία χρονικά ήταν ακαριαία, αλλά επί της ουσίας ήταν ανεπαρκής, ήταν καθαρή. Μια απάντηση που θα έλεγε “τι λέτε κ. Μαρινάκη, δεν παίζει εμείς να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ποτέ” θα είχε κλείσει την κουβέντα», είπε αρχικά.

«Η κουβέντα δεν άνοιξε, λοιπόν, επειδή εγώ έβγαλα ανακοίνωση, ούτε επειδή η κυρία Θρασκιά είπε την αλήθεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κουβέντα άνοιξε ξανά και βλέπουμε, ότι πασχίζουν να αποδείξουν αυτά τα οποία δεν αποδεικνύονται, επειδή οι ίδιοι κεντρικά δεν έβγαλαν μία καθαρή απάντηση.

Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό: Θεωρώ ότι η πολιτική και τα πολιτικά κόμματα δεν είναι –για να μην κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος– σοκολατένια αυγά – έκπληξη. Δηλαδή, να το πάρεις, όπως παίρνεις στο παιδάκι σου και να το ανοίξεις να το φάει και να βρει ένα δωράκι. Μπορεί να βρει το “Α” δωράκι, μπορεί να βρει το “Β” δωράκι. Τα κόμματα, θεωρούμε εμείς, δεν είναι σοκολατένιο αυγό. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει αυτός που σε ψηφίζει», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι «έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, καλή τη πίστει να το πιστέψουμε –λέμε τώρα– ότι είναι ένα φιλοεπενδυτικό, φιλοαναπτυξιακό, μεταρρυθμιστικό κόμμα. Μπορεί να συγκυβερνήσει αυτό το κόμμα με τον πρωθυπουργό των 30 φόρων και των 100 δισ. ευρώ που μας φόρτωσε στο κεφάλι; Εγώ λέω πως όχι.

Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι είναι το κόμμα που θα φέρει κάθαρση στη δημόσια διοίκηση, στη Δικαιοσύνη, στους Θεσμούς, σε όλα. Μπορεί να συγκυβερνήσει με τον πρωθυπουργό των παρα – υπουργείων Δικαιοσύνης, που ο ίδιος άνθρωπος, τα δικά του και τα δικά του στελέχη (του ΠΑΣΟΚ), κορυφαία στελέχη “κρέμασε στα μανταλάκια”; Εγώ δεν λέω πως όχι».

«Λοιπόν, η κυρία Θρασκιά τι είδε τους τελευταίους μήνες; Η κυρία Θρασκιά είδε ένα κόμμα που συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υιοθέτησε εν πολλοίς τη ρητορική αυτών των λαϊκιστών και της αριστεράς και κάποιες φορές και της άκρας δεξιάς, “χαμένα βαγόνια”, κ.ά., και τι λέει η γυναίκα –το λέω πραγματικά, δεν το λέω ειρωνικά– γιατί όχι; Λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει, ότι όταν πατάς σε δύο βάρκες, πέφτεις στη μέση. Και με τη βάρκα των λαϊκιστών και με τη βάρκα των ανθρώπων που θέλει να πάει η χώρα μπροστά, δεν γίνεται», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

