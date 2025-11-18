Ο Χάρι Πότερ και η «Ιθάκη», το ΠΑΣΟΚ «τα χώνει» στον Μαρινάκη, για να τα ακούει η Θρασκιά

Ο Χάρι Πότερ και η «Ιθάκη»

Πολλές ήταν οι αναφορές στον... Χάρι Πότερ τις τελευταίες ημέρες. Την αρχή έκανε ο πρωθυπουργός που ανέφερε στην ομιλία του στη Βουλή για την ακρίβεια ότι «δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν έχω δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία έρχονται και αντιβαίνουν με την σκληρή πραγματικότητα και τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης». Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησαν... «εμπνευσμένες» ανακοινώσεις των κομμάτων που φαίνεται πως «ξεσκόνισαν» τις αναμνήσεις τους με τους ήρωες της σειράς βιβλίων και ταινιών για να δώσουν έξυπνες απαντήσεις. Όμως οι πολιτικοί δεν είναι οι μόνοι που θυμήθηκαν τον Χάρι Πότερ αυτές τις μέρες, αλλά και ο χώρος των εκδόσεων. Βλέπετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως λαμβάνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το αναμενόμενο και προπαραγγελίες, μία εβδομάδα πριν την επίσημη κυκλοφορία του να θυμίζουν σε πρόσωπα που γνωρίζουν τον χώρο των εκδόσεων, τις εποχές της κυκλοφορίας του... «Χάρι Πότερ». Με λίγα λόγια, γίνεται χαμός!

Το ΠΑΣΟΚ «τα χώνει» στον Μαρινάκη, για να τα ακούει η Θρασκιά

Μια δήλωση της, «εισαγόμενης» από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ράνιας Θρασκιά προκάλεσε... συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κ. Θρασκιά άφησε ορθάνοιχτο το παράθυρο για συνομιλία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τη δήλωσή της την «έπιασε» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατέστη εν δυνάμει συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ και αναρωτήθηκε «πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;». Κάπως έτσι, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με την οποία «επιτίθεται» στον Παύλο Μαρινάκη, μοιάζει περισσότερο να... μαλώνει τη Ράνια Θρασκιά για την αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα. «Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». [...] Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους». Σαν να λέει το ΠΑΣΟΚ στη Ράνια Θρασκια… «ξέχνα το!».

Η Ιθάκη φέρνει νέα «Κασσελακιάδα»;

Μπορεί η ομηρική Ιθάκη να συμβολίζει την ολοκλήρωση των επών της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, όμως στη σύγχρονη εκδοχή της φαίνεται πως θα γεννήσει και μια νέα «Κασσελακιάδα». Μαθαίνω ότι στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας δε χαρίζεται καθόλου στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, με τον οποίο ήρθαν σε ρήξη τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε η σχέση τους βαίνει συνεχώς προς το χειρότερο. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί ότι πράγματι δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί τον Στέφανο Κασσελάκη στο βιβλίο του, κρίνοντας από τα μέχρι τώρα πολιτικά αντανακλαστικά του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, η αντίδρασή του δεν θα είναι καθόλου ήπια.

Άρωμα Ελλάδας σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Με το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη η ελληνική επιχειρηματική και χρηματοοικονομική ελίτ, καθώς το ετήσιο συνέδριο της Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου, υπόσχεται να συγκεντρώσει για ακόμη μια χρονιά ισχυρές παρουσίες και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις. Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού της Νέας Υόρκης, το Λονδίνο θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Morgan Stanley σε συνεργασία με την ΕΧΑΕ, όπου αναμένονται σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τις διεθνείς συνεργασίες. Στη Νέα Υόρκη, το ελληνικό «παρών» θα είναι ηχηρό. Ανάμεσα στις εταιρείες που ετοιμάζουν βαλίτσες για το μεγάλο ταξίδι συγκαταλέγονται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Alter Ego, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Avax, η ΔΕΗ, η Lamda Development, η ΕΥΔΑΠ, η HelleniQ Energy, η Metlen, η Orilina, η Dimand, η Viohalco, καθώς και οι τραπεζικοί κολοσσοί Alpha Bank, CrediaBank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Το παρασκήνιο των συναντήσεων αναμένεται έντονο, με τα «πηγαδάκια» να δίνουν και να παίρνουν, καθώς όλοι προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις των μεγάλων ομίλων, αλλά και για το κλίμα που επικρατεί στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους απέναντι στην Ελλάδα.

Η Metlen και το σχέδιο για έκδοση ομολόγου

Το ενδεχόμενο έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5,5 ετών εξετάζει η Metlen. Τη διαδικασία συντονίζουν οι διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, οι οποίες από σήμερα ξεκινούν σειρά επαφών με θεσμικούς επενδυτές σε ευρωπαϊκές αγορές. Η πιθανή έκδοση αφορά ανώτερες, μη εξασφαλισμένες ομολογίες, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές το επόμενο διάστημα. Στόχος της Metlen, όπως αναφέρεται, είναι η άντληση κεφαλαίων που θα αξιοποιηθούν τόσο για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού όσο και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία και τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού και ενίσχυσης της ρευστότητας, σε μια περίοδο που οι αγορές κεφαλαίου εμφανίζουν αυξημένο ενδιαφέρον για εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας.

Κουπόνι και για το ΑΙ;

Το ΑΙ μπορεί να είναι θέμα συζήτησης σε όλες τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους αλλά όλες οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ πρόθεσης και δράσης. Ελάχιστες είναι αυτές που κάνουν κάτι και επειδή άπαντες λένε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει πίσω, ποια είναι η λύση; Να βγάλουμε ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης. Οι φωνές που το ζητούν πληθαίνουν και το υπουργείο Ανάπτυξης δήλωσε ότι θα βγάλει ένα τέτοιο πρόγραμμα επιδότησης. Το ερώτημα είναι πως θα το αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Γιατί στην Ελλάδα η ιστορία δείχνει ότι οι επιχειρηματίες λένε ότι θέλουν να αναβαθμιστούν και να αλλάξουν, όμως, όταν έρθει η ώρα δεν το κάνουν. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι. Το πρόβλημα δεν είναι οι επενδύσεις αλλά η νοοτροπία.

«Στενεύει» η αγορά εργασίας

Μπορεί η ανεργία να πέφτει -και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό- όμως ταυτόχρονα οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα αυξάνονται και η αγορά εργασίας «στενεύει». Για του λόγου το αληθές, το 71% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει δυσκολία στην εξεύρεση προσωπικού, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ αλλά σταθερά υψηλό. Η «στενότητα» της αγοράς έχει αυξηθεί ραγδαία μετά το 2020, ενώ το ποσοστό μεταναστών στη χώρα (11%) υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (15%). Οι περισσότεροι μετανάστες διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους ντόπιους (26% έναντι 42%) και εργάζονται κυρίως σε χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα, όπως η γεωργία, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (45%) απασχολούνται σε θέσεις κάτω των προσόντων τους.

Τα κινέζικα ΙΧ και ο «πονοκέφαλος» του σέρβις

Με τη δική τους κινεζική μάρκα συνεργάζονται σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων. Ενδεικτικά η Σφακιανάκης έχει τη BYD, η Συγγελίδης την MG, το Spanos Group την DFSK και πιο πρόσφατη προσθήκη ήταν η NIO από τη Μοτοδυναμική. Αυτό όμως που προβληματίζει τους περισσότερους ειδικούς σε σχέση με την πραγματική βροχή κινεζικών οχημάτων στην ελληνική αγορά είναι αν οι Έλληνες εισαγωγείς είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση βλάβης των οχημάτων σε όλες αυτές τις «εξωτικές» μάρκες και τι θα γίνει σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιο πιο σπάνιο ανταλλακτικό κλπ. Γιατί καλές είναι οι χαμηλότερες τιμές που όντως τα μοντέλα αυτά έχουν σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, όμως και το σέρβις είναι ίσης για να μην πούμε μεγαλύτερης σημασίας προκειμένου ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επισκευάσει το όχημα του γρήγορα και αξιόπιστα όταν συμβεί κάποιο απρόοπτο.