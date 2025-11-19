Μαρινάκης: «Ασάφεια στρατηγικής και πολιτική διπλής βάρκας» από το ΠΑΣΟΚ – Αυτοαναφορικός ο Τσίπρας

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στις στρατηγικές ενεργειακές συμφωνίες, τις αμερικανικές επενδύσεις, τη βελτίωση της οικονομίας και τις παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας, τονίζοντας την αξιοπιστία και την ανάπτυξη της χώρας, ενώ τοποθετήθηκε ξανά για τις δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας, τονίζοντας πως πρόκειται για συνέχεια στρατηγικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης κι επεσήμανε ότι η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών, όπως η ανακήρυξη της ΑΟΖ με την Ιταλία και οι ενεργειακές συνεργασίες, που αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα σημειώνει τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Ακόμη, υπογράμμισε πως σημαντικά έργα, όπως η επέκταση της Ρεβυθούσας και άλλες ενεργειακές υποδομές, έχουν ξεκινήσει ήδη πριν το 2024, προσφέροντας οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Εν συνεχεία, τόνισε ότι η αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Σχετικά με τις αμερικανικές επενδύσεις και τη συμμετοχή της DFC στο πρότζεκτ της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι όλα αυτά αποτελούν απόδειξη της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας.

Στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η στάση της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και επανέλαβε την ανάγκη να αναδειχθεί η υποκρισία όσων καταδικάζουν την εισβολή στην Κύπρο αλλά όχι στην Ουκρανία.

Παράλληλα, σημείωσε πως η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή από το γεγονός να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πολιτική για το ρωσικό φυσικό αέριο.

Για το ζήτημα των τιμών στην ενέργεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει το δέκατο φθηνότερο ρεύμα λιανικής στην Ευρώπη και προσέθεσε πως η κυβέρνηση έχει δαπανήσει πάνω από 12 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τόνισε, επίσης, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας γίνεται μέσα από αυξήσεις εισοδημάτων, μείωση φόρων και ενίσχυση της απασχόλησης.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, κάνοντας λόγο για άνοδο του μέσου μισθού κατά 28% (11% πραγματική αύξηση), σημαντική μείωση της ανεργίας, αύξηση των εξαγωγών και διπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη. που μειώνουν τον χρόνο απονομής, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα αναπτύσσεται πλέον ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεν υπάρχει ανησυχία για εξάντληση πόρων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά, κάνοντας λόγο για «ασάφεια στρατηγικής» και «πολιτική διπλής βάρκας».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιδεικνύει αυτοαναφορικότητα χωρίς αυτοκριτική και υπογράμμισε ότι τα γεγονότα της περιόδου 2015 δεν πρέπει να λησμονηθούν.