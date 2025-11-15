Η νέα αναβάθμιση – επιβεβαίωση της ελληνικής οικονομίας από τον Fitch και το… τάιμινγκ Πιερρακάκη

Ο επενδυτικός οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB, ένα σκαλί πάνω από το BBB– που είχε οριστεί τον Δεκέμβριο του 2023 και το κατώφλι της επενδυτικής βαθμίδας

Ο Fitch Ratings, ένας εκ των τριών κορυφαίων οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με σημαντική επιρροή στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευση της Ελλάδας στη δημοσιονομική πειθαρχία και την πρόοδο που έχει πετύχει για τον περιορισμό των χρεών της, προχωρώντας σε αναβάθμιση της βαθμολογίας του ελληνικού αξιόχρεου σε «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ–», με σταθερές προοπτικές.

Τον περασμένο Μάιο, είχε προηγηθεί το πρώτο θετικό σήμα του οίκου, ο οποίος είχε αναβαθμίσει το outlook σε «θετικό», διατηρώντας τη βαθμολογία «ΒΒΒ–».

Πρόκειται για άνοδο που τοποθετεί την ελληνική οικονομία σε υψηλότερο σκαλοπάτι εντός της επενδυτικής βαθμίδας, αφήνοντας πλέον μόνο την «αυστηρότερη» Moody’s να κρατά ακόμη την ελληνική οικονομία στο χαμηλότερο επίπεδο του investment grade.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η Fitch επιβεβαιώνει τη μεταστροφή κλίματος που έχει πετύχει διεθνώς η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας ένα μονοπάτι πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας με συνετή διαχείριση του κόστους δανεισμού, πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή ανάπτυξη που έχουν αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των θεσμικών από το εξωτερικό στα ελληνικά ομόλογα.

Η αναβάθμιση από τον Fitch ήταν η τελευταία για εφέτος, καθώς ολοκληρώθηκαν όσες αξιολογήσεις οίκων είχαν προγραμματιστεί για το 2025.

«Κλειδί» για μεγάλες επενδύσεις

Η βαθμολογία BBB– είναι συχνά το ελάχιστο όριο με το οποίο τα μεγάλα χαρτοφυλάκια του κόσμου επιτρέπεται να ασχολούνται με ελληνικά ομόλογα. Το καταστατικό τους απαγορεύει στις διοικήσεις να επενδύουν σε τίτλους χαμηλής δυναμικότητας.

Η νέα αξιολόγηση, επομένως, λειτουργεί ως «διαβατήριο» που επιτρέπει σε μία πολύ ευρύτερη και συντηρητική βάση επενδυτών –όπως μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικοί οργανισμοί– να τοποθετήσουν κεφάλαια σε ελληνικούς τίτλους.

Το… τάιμινγκ Πιερρακάκη

Μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση του Fitch, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκάλυψε από το Λονδίνο τη στρατηγική της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση του χρέους κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030, προαναγγέλλοντας νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους, σε συνέντευξη στο Bloomberg.

Μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση, επεσήμανε πως «η σημερινή αναβάθμιση της Fitch επιβεβαιώνει κάτι που είναι πλέον ορατό σε όλους: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Την ώρα που προχωρούμε στη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης, δίνοντας πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ένας κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδας.

Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα χτίζει μία νέα θέση στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μία Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαια για όλους».

Αυτή η πρόβλεψη υπερβαίνει και την εκτίμηση του Fitch, που εκτιμά ότι το 2030, το ελληνικό χρέος θα προσεγγίζει το 120% του ΑΕΠ, στην τελευταία του έκθεση.

Αν και τα οφέλη δεν προκύπτουν αμέσως, ούτε γίνονται ορατά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τη μία μέρα στην άλλη, μειώνεται συνολικά η πίεση σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν ευκολότερα σημαντικά έργα υποδομής, ψηφιακές μεταρρυθμίσεις κ.ά. ενώ οι μεγάλες και υγιείς εταιρείες μπορούν να δανείζονται φθηνότερα κι έτσι τα ομόλογά τους να είναι πιο ελκυστικά για τους επενδυτές.

Μαρινάκης: «Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ, αλλά χρειάζεται συνέχεια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε σήμερα (15/11) ότι η χώρα έχει προοδεύσει, αλλά χρειάζεται συνέχεια. «Ο στόχος είναι να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να μηδενίζουμε. Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια», προσέθεσε.

«Η χώρα ακολουθεί τη λογική της αύξησης των εισοδημάτων και όχι αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας. Ακολουθούμε τον δρόμο της αναβάθμισης της οικονομίας», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

