Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η χώρα δεν ξεμένει από λεφτά», επικαλούμενος τόσο τις επίσημες όσο και τις ενδιάμεσες φθινοπωρινές προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες «η χώρα μας θα έχει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια 2,1 -2,2% το ’25 και το ’26».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε πως, «ναι, οι προβλέψεις είναι στο 1,7, ναι αλλά μιλάμε ότι σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πάλι φαίνεται ότι θα είμαστε καλύτερα» και υπενθύμισε τις νέες επενδύσεις που «άρχισαν και αποδίδουν». Ειδικά αναφέρθηκε σε «ειδήσεις, οι οποίες δεν ήταν δεδομένες πριν από κάποιους μήνες, όχι πριν από κάποια χρόνια, όπως αυτά τα οποία είδαμε να υπογράφονται στο Ζάππειο», σημειώνοντας ότι «έρχονται όλο και περισσότερες, γιατί η χώρα μεγαλώνει».

Για το αν ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε: «Ωραία είναι όλα αυτά αλλά πάμε στην ταμπακιέρα που νοιάζει τον κόσμο, η τσέπη του. Ωραία είναι όλα αυτά, καλές οι αναβαθμίσεις, τρώγονται σου λέει, πολύ σωστά ο άλλος, οι αναβαθμίσεις; Τρώγονται οι καλές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία; Τρώγονται. Στην πραγματικότητα έχουν τεράστια αξία για το εισόδημα του κόσμου. Γιατί έχουν αξία; Γιατί για να δημιουργήσεις δουλειές αλλά και να μεγαλώσεις την πίτα πρέπει να είσαι σε μια οικονομία, η οποία να αναβαθμίζεται, μια οικονομία «για τα σκουπίδια» όπως χαρακτηριζόταν μέχρι το ’19 η ελληνική οικονομία, δεν θα μπορούσε να προσελκύσει αυτές τις επενδύσεις και στο τέλος της ημέρας να μιλήσουμε για τους μισθούς.

Μέχρι το 2019 κάτω από 1000 ευρώ έπαιρνε το 64% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το 64% έχει γυρίσει ανάποδα και έχει γίνει 46%. Είναι ποσοστό ευκαταφρόνητο; Όχι. Πρέπει να το μειώσουμε και άλλο. Μέσος μισθός σας είπα 28% πάνω, με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή αν βάλουμε μέσα την επίδραση της ακρίβειας, 11% πάνω, ο κατώτατος μισθός, πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Παπαδημητρίου, στις 22 χώρες που έχουν κατώτατο μισθό, είμαστε δωδέκατοι, δεν είμαστε προτελευταίοι που λένε, αλλά δεν είμαστε και πρώτοι. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι είμαστε πρώτοι. Αύξηση μισθών πως έρχεται, τουλάχιστον με βάση τη δική μας πολιτική, με το να μειώνεις φόρους. Έρχεται η μεγαλύτερη για μένα φορολογική μεταρρύθμιση και θεωρώ τα τελευταία χρόνια για τη χώρα, πολύ απλά γιατί θεωρούμε ότι οι κινήσεις μας είναι φιλοεπενδυτικές, γιατί αυτό το 1,7 δις που δημιουργήσαμε με την πολιτική μας, χωρίς να αυξάνουμε φόρους, θα μπορούσε ο καθένας να το διαθέσει όπου θέλει. Εμείς επιλέξαμε να το δώσουμε πίσω στην κοινωνία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, με μειώσεις φόρων.

Γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο φιλοαναπτυξιακό και το πιο δίκαιο; Γιατί αφορά τους πάντες, όλα τα φυσικά πρόσωπα, άρα και το 80% των επιχειρήσεων που είναι ατομικές επιχειρήσεις. Να θυμίσω ότι ο φόρος εισοδήματος στη χώρα ήταν 29%, τον είχαμε πάει ήδη 22% και πλέον πάει 20% για όλους, με τα κλιμάκια τα μισθολογικά μέχρι 20.000 μέχρι 30.000, αναλόγως δηλαδή μειώνεται δύο μονάδες, αντιστοίχως και στα υπόλοιπα και 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% από 29%, 9% αν έχεις 3 παιδιά και μηδέν μέχρι 20.000 ευρώ, αν είσαι πολύτεκνος. Άρα στηρίζουμε τις οικογένειες με παιδιά, μηδενίζεται για τους νέους μέχρι 25 ετών. Πηγαίνει 9% από 29% που ήταν και 22% που το είχαμε πάει για έναν νέο μέχρι 30 ετών. Αυτό λοιπόν είναι πολιτική. Πολιτική είναι αποφάσεις. Πρώτον, πώς δημιουργείς έσοδα; Δημιουργήσαμε. Και δεύτερον που θα δίνεις τα έσοδα.

Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική και τις αυξήσεις, δήλωσε ότι «Η αύξηση του μισθού είναι η μείωση του φόρου. Μείωση του φόρου σημαίνει αύξηση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, τους συνταξιούχους, που θα έχουν κι άλλες τρεις πηγές αυξήσεων τους επόμενους μήνες. Εγώ δεν λέω ότι πανηγυρίζουμε, αλλά αρχίζουμε και επιστρέφουμε αυτά που οι άνθρωποι στερήθηκαν, ενώ τα είχαν πληρώσει. Και σημαίνει και λιγότερο φόρο για τους ελευθέρους επαγγελματίες»

