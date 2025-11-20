«Κλειστά χαρτιά» Πιερρακάκη για δημοσιεύματα περί διαδοχής στην ηγεσία στο Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κράτησε «κλειστά» τα χαρτιά του αναφορικά με τα δημοσιεύματα που τον τοποθετούν στη διαδικασία διαδοχής του Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, μιλώντας σήμερα (20/11) μετά την κατάθεση του οριστικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Όπως υπογράμμμισε, ο κύκλος των επίσημων επαφών και των διεργασιών δεν έχει ακόμη ανοίξει και η δημόσια κουβέντα που γίνεται αυτές τις ημέρες, δεν αντανακλά την πραγματική φάση στην οποία βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις διεθνείς αναφορές στη χώρα μας σχετικά με την «κούρσα» διαδοχής ως «εξαιρετικά τιμητικές για τη χώρα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι κάθε συζήτηση για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Φυσικά, είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, 10 χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μίας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η διαδικασία απαιτεί πολιτικές συναινέσεις εντός των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Όπως αποσαφήνισε ο κ. Πιερρακάκης, «οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις στο Eurogroup σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μια συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα».

Ως τότε, η προσοχή του οικονομικού επιτελείου παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του προϋπολογισμού, τη μεταρρυθμιστική ατζέντα και τη συνολική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως υπενθύμισε.

