Νέο μήνυμα της Κίνας: «Οι Έλληνες ξέρουν ποιος τους συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές»
«Ο λαός της Ελλάδας που έχει πίσω του χιλιάδες χρόνια σοφίας και πολιτισμού γνωρίζει καλά ποιος του συμπαραστέκεται ως γνήσιος εταίρος» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρεσβεία της Κίνας
Νέο μήνυμα στην Ελλάδα στέλνει η Κίνα, στη σκιά της διαμάχης με τις ΗΠΑ για τα ελληνικά λιμάνια.
Σε ανάρτηση της κινεζικής πρεσβείας, που συνοδεύεται από πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά, υπογραμμίζεται με νόημα πως «οι Έλληνες ξέρουν ποιος τούς συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές».
Η πρεσβεία της Κίνας επισημαίνει ότι «τόσο στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο γνωμικά με παρόμοιο νόημα: «Η αληθινή φιλία φανερώνεται στις δύσκολες στιγμές», όπως λένε οι Κινέζοι, και «Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται», όπως συμφωνούν οι Έλληνες. Τονίζεται ότι ο ελληνικός λαός, με χιλιάδες χρόνια σοφίας και πολιτισμού, γνωρίζει καλά ποιος του συμπαραστέκεται ως γνήσιος εταίρος, με αμοιβαίο σεβασμό».