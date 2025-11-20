Νέο μήνυμα της Κίνας: «Οι Έλληνες ξέρουν ποιος τους συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές»

Νέο μήνυμα στην Ελλάδα στέλνει η Κίνα, στη σκιά της διαμάχης με τις ΗΠΑ για τα ελληνικά λιμάνια.

Σε ανάρτηση της κινεζικής πρεσβείας, που συνοδεύεται από πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά, υπογραμμίζεται με νόημα πως «οι Έλληνες ξέρουν ποιος τούς συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές».

Η πρεσβεία της Κίνας επισημαίνει ότι «τόσο στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο γνωμικά με παρόμοιο νόημα: «Η αληθινή φιλία φανερώνεται στις δύσκολες στιγμές», όπως λένε οι Κινέζοι, και «Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται», όπως συμφωνούν οι Έλληνες. Τονίζεται ότι ο ελληνικός λαός, με χιλιάδες χρόνια σοφίας και πολιτισμού, γνωρίζει καλά ποιος του συμπαραστέκεται ως γνήσιος εταίρος, με αμοιβαίο σεβασμό».

— Chinese Embassy in Greece (@Chinaemb_Hellas) November 20, 2025

