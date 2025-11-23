Κλείνουν οι κάλπες στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας - Ψήφισε ο Μητσοτάκης με τον γιο του

Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με σημαντική συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται έως τις 19:00 η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ψήφισε γύρω στις 18:00 στα Κάτω Πετράλωνα, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

01 05 Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 02 05 Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 03 05 Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 04 05 Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 05 05 Ψηφοφορία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά μέχρι στιγμής, με αρκετές χιλιάδες κόσμου να έχει προσέλθει στις κάλπες.

Στις εκλογές συμμετέχουν 122.546 ενεργά μέλη, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2021, στον οποίο περιλαμβάνονται και νέα μέλη. Για τις 3.500 κομματικές θέσεις έχουν υποβληθεί 7.200 υποψηφιότητες, ενώ εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης στα προεδρεία θα ξεπεράσει το 60%.

Η ψηφοφορία γίνεται σε 1.200 κάλπες σε 233 σημεία της επικράτειας, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Περισσότερα από τα μισά μέλη είναι ηλικίας 25-54 ετών, το 42% είναι γυναίκες, το 48% εργάζεται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% συνταξιούχοι.

Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στο επόμενο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ.