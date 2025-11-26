LIVE: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ημερίδα για το δημογραφικό
«Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» το θέμα της ημερίδας
Παρακολουθήστε LIVE τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος»:
