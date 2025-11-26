LIVE: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ημερίδα για το δημογραφικό

«Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» το θέμα της ημερίδας

Δημήτρης Δρίζος

LIVE: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ημερίδα για το δημογραφικό
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρακολουθήστε LIVE τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος»:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ουρανοξύστης του Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι - Σκηνές τρόμου και πανικού

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Live η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είμαι παράδειγμα για κάποιες κυρίες;»

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε στρατηγική για το δημογραφικό

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και στο Τραμ - Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία: Αν υπονομεύσουμε τα σύνορα σήμερα «ανοίγουμε την πόρτα για περισσότερους πολέμους αύριο»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πήραν αυτοκίνητο για δοκιμαστική οδήγηση κι έγιναν ...καπνός - Συγκλονιστική κλοπή στη Θεσσαλονίκη

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 50χρονος σε εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ Πειραιά - Στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κλοπή στο νοσοκομείο Βόλου: Νεαροί αφαίρεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό από αποθήκη

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη - Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι (video)

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Πράκτορες της ΙCE συνέλαβαν συγγενή της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο ανετράπη στη Βάρης - Κορωπίου - Αυξημένη κίνηση στο σημείο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 33 νεκροί, ανυπολόγιστες ζημιές - Βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο γυναικείο ομοίωμα για τα crash-test πιάνει… δουλειά

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, δεν έχουμε καταφέρει να της μιλήσουμε» λέει ο δικηγόρος της δολοφόνου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ διαμένει στη πολυκατοικία που τοποθετήθηκαν γκαζάκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 50χρονος σε εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ Πειραιά - Στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και στο Τραμ - Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τη Ferrari: «Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου»

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adele: Πότε θα χτυπήσει την Αττική - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για τη δεύτερη φάση

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη - Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι (video)

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Κεραμέως: Τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς - Αυξήσεις μισθών, σταθερότητα και ασφάλεια για τους εργαζομένους 

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις Newsbomb για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: «Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

07:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

08:38LIFESTYLE

Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μόλις το είδα, το έβαλα στα πόδια...» - Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε στα Εξάρχεια αφίσα του

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ