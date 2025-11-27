Στην Αθήνα την Παρασκευή, η Ρομπέρτα Μέτσολα - Εγκαινιάζει το Κέντρο Εuropa Experience

Το επίσημο πρόγραμμα της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ξεκινάει με τις συναντήσεις της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου Εμπειρία Ευρώπη - Europa Experience, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Στις 12:45 ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλώσεις στον Τύπο αναμένεται να παραχωρηθούν μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, στις 13:15 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η καΜέτσολα θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη, με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά Ευρωπαίων».







