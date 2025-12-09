Συμφωνία Αθήνας - Βερολίνου: Τέλος στα σενάρια επιστροφών λόγω Δουβλίνου

Στη διάψευση δημοσιευμάτων του τελευταίου διαστήματος, που ήθελαν την Ελλάδα να δέχεται πίσω παράνομους μετανάστες από τη Γερμανία, προχώρησε η ελληνική πλευρά, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα επιστρέψει ούτε ένας παράνομος μετανάστης, καθώς στη νέα συμφωνία για το άσυλο, η Γερμανία συμφώνησε στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων.

Πρόκειται για υποθέσεις που σύμφωνα με τον εν ισχύ κανονισμό του Δουβλίνο η Ελλάδα όφειλε να αποδεχθεί την επιστροφή στην επικράτειά της για να εξετάσει εκ νέου τα αιτήματα ασύλου πολιτών τρίτων χωρών που όλα αυτά τα έτη διήλθαν από την επικράτειά της.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης η Ελλάδα στις συζητήσεις με τη Γερμανία και άλλες χώρες συμφώνησε στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων Δουβλίνο, οι οποίες μόνο για Γερμανία αφορούν σε 515.000 περιπτώσεις και πάνω από 100.000 τα τελευταία 4 χρόνια. Όλες αυτές οι υποθέσεις διαγράφονται ολοσχερώς και δεν θα απασχολήσουν ξανά την Ελλάδα.

Αντίστοιχα διαγράφονται και όλες οι περιπτώσεις παράνομων μεταναστών που εισήλθαν στη Γερμανία από την Ελλάδα έως και την εφαρμογή του Συμφώνου μετανάστευσης στις 12/6/2026. Δηλαδή εάν κάποιος εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και μεταβεί στη Γερμανία ως τις 12/6/2026, διαγράφεται και δεν αποτελεί επιστροφή.

Εν συνεχεία εφαρμόζεται το Σύμφωνο μετανάστευσης που έχει κυρωθεί από τα όργανα της ΕΕ ήδη από το 2024 και η χώρα μας ξεκινάει την εφαρμογή του Συμφώνου με μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών.

Οποιαδήποτε δημοσιεύματα για δήθεν επιστροφές παράνομων μεταναστών είναι απολύτως ψευδή.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων στο πλαίσιο του Δουβλίνου και την έναρξη του συμφώνου τον Ιούνιο του 2026 από καθαρή θέση και με αυτή την προϋπόθεση συζητά με άλλες χώρες της ΕΕ.

Έτσι, με γνώμονα την προτεραιότητα αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στη διμερή συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του στις Βρυξέλλες, με πλήρη συναντίληψη της υφιστάμενης μεταναστευτικής κατάστασης και εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο.

Η Ελλάδα από την πλευρά της, αναγνωρίζει την εξίσου δυσανάλογη πίεση μέσω δευτερογενών ροών που κλήθηκε να διαχειριστεί η Γερμανία τα τελευταία έτη και για το λόγο αυτό θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκκαθάριση των παρελθουσών εκκρεμοτήτων δύναται να αναγνωριστεί ως μορφή αλληλεγγύης παρεχόμενης στη χώρα μας από τη Γερμανία.

Διαβάστε επίσης