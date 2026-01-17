Μητσοτάκης για το μπάσκετ: «Φέραμε το Final Four στην Αθήνα και ελπίζουμε σε δύο ελληνικές ομάδες»
Η πρόβλεψη του πρωθυπουργού για το Final Four
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αναφέρθηκε στο μπάσκετ. Ο δημοσιογράφος Νίκος Μάνεσης τον πείραξε αρχικά λέγοντας ότι είναι Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστή η προτίμησή του για τον Ολυμπιακό. «Μην με τρομάζετε», απάντησε ο πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει μια πρόβλεψη για το μπάσκετ και το Final Four, με τον πρωθυπουργό να απαντά:
«Κάναμε ό,τι έπρεπε για να φέρουμε το Final Four στην Αθήνα και ευελπιστούμε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν».
