Συναντήσεις Μητσοτάκη στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος - Τι συζήτησε για τον Κάθετο Διάδρομο

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει μέρος στις διήμερες εργασίες της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ζάγκρεμπ. Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Συναντήσεις με ευρωπαίους ηγέτες είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του EPP Leaders Retreat, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB, Boyko Borisov, καθώς και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών, Simon Harris.

Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Borisov, ο πρωθυπουργός συζήτησε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις επαφές αυτές, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

