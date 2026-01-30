Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών - Το είπαμε, το κάναμε!

Βίντεο με το μήνυμά του για τη σημερινή αύξηση μισθών που είδαν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στα εκκαθαριστικά τους, λόγω της μείωσης των φόρων, ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι αυξήσεις αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Στο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπέμπει και στο σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου είχε εξαγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. «Το είπαμε και το κάνουμε», κατέληξε.

