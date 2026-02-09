Αυτή είναι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Εντάσσονται πολλά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Όλα τα ονόματα της επιτροπής 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αυτή είναι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Εντάσσονται πολλά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από επιστροφές στελεχών του ΠΑΣΟΚ που τα προηγούμενα χρόνια είχαν απομακρυνθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και την ένταξη αρκετών στελεχών που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζεται η "ανθρωπογεωγραφία" της νέας επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Κώστα Σκανδαλίδη.


Στον κατάλογο που παρουσιάστηκε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ:


Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία


Ο Κώστας Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι αυτά τα στελέχη θα μετέχουν ενεργά στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τον Μαρτιο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η ένταξη στην επιτροπή δεν σχετίζεται ούτε με οργανική ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, ούτε και στα ψηφοδέλτια των εκλογών. Τόνισε δε, ότι η επιτροπή θα έχει στόχο να εντάξει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος δεκάδες νέα πρόσωπα σε όλες τις περιφέρειες, ενώ δεν θα απευθυνθεί σε εν ενεργεία βουλευτές.


Ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε ότι η διαδικασία ουσιαστικά ξεκινά σήμερα, θα συνεχιστεί με ενδιάμεσο σταθμό το συνέδριο και θα εξελιχθεί μέχρι τις εκλογές.
Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα κύμα συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι η διαχωριστική γραμμή των επόμενων εκλογών θα είναι απο τη μια η ΝΔ με μια πολιτική που διευρύνει τις πολιτικές ανισοτητες, και από την άλλη η προοδευτική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και του κοινωνικού κράτους.


Η επιτροπή χωρίζεται σε δύο κλάδους, καθώς σε αυτή συμμετέχει και μια σειρά κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης.


Όλα τα ονόματα της επιτροπής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιόςΝτάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης - πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος - Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος - Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος - Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης - Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας - Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης - Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος - Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος - Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος - Επιμελητήρια - Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος - Συνδικαλιστικός χώρος

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης απαντά στον Βενιζέλο από το Newsbomb.gr: Δεν θα κάνουμε κυβέρνηση με Βελόπουλο και Λατινοπούλου

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα έρευνα κατά του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ από την οικονομική εισαγγελία: Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών δράσεων

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρίζει η καρέκλα του πρωθυπουργού εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν – Σήμερα κρίσιμη συνεδρίαση 

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας από την Σιγκαπούρη άνοιξε κρασί 127 ετών και οι τυχεροί sommeliers που το δοκίμασαν αποκάλυψαν τι γεύση είχε

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή είναι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Εντάσσονται πολλά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

12:21ΥΓΕΙΑ

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός: Τι είναι ο RSV - Τα συμπτώματα και οι ευπαθείς ομάδες

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό – Όλοι ήταν σε πανικό», περιγράφει μάρτυρας για το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μάχη για την ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 27χρονος μετά από τροχαίο

12:03LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ψάχνουν με τα κιάλια τα διψήφια νούμερα σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Χάσαμε τα πάντα»: Θυμός και απόγνωση στη Σικελία έπειτα από κατολίσθηση στην πόλη Νισκέμι

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη δήλωση Ουίλιαμ και Κέιτ μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπσταϊν: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:03LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ