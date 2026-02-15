ΠΑΣΟΚ για φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή: «Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό»

Με τη δήλωση, «η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό» το ΠΑΣΟΚ δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου ζητά από το υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί άμεσα και να πάρει στην κατοχή Το ΥΠΠΟ οφείλει να κινηθεί άμεσα και να αποκτήσει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής εφόσον είναι αληθινές.

Στη δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε: «Σε σχέση με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει άμεσα να συγκροτήσει επιτροπή με αποστολή τη διαπίστωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών και αν αυτή επιβεβαιωθεί, να προχωρήσει στην αγορά τους.

Αν είναι αυθεντικές, αποτελούν τεκμήρια μιας εμβληματικής στιγμής της ελληνικής ιστορίας. Είναι αποδείξεις του ηρωισμού και του πατριωτισμού όσων θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό. Η πολιτεία έχει ευθύνη να τις αναδείξει και να τις προστατεύσει».