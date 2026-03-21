Δήμας: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων»

Τα έργα περιλαμβάνουν οδικά, συγκοινωνιακά, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και κτιριακά έργα σε τομείς όπως υγεία, παιδεία και δικαιοσύνη

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας

  • Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων υποδομής με προγραμματισμένους πόρους 2,36 δισ. ευρώ για το 2026.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται εμβληματικά έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και οι επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Ο ρόλος των επαγγελματιών και των μηχανημάτων έργων είναι κρίσιμος για την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων.
  • Το Υπουργείο προχωρά στην απλοποίηση και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα μηχανήματα έργων, εν όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2025/14.
Το πρόγραμμα δράσεων της κυβέρνησης για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και ο κομβικός ρόλος του κατασκευαστικού κλάδου και των μηχανημάτων έργων στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο του χαιρετισμού του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στα εγκαίνια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης ERGO.TEC.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδιάζει και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δράσεων στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιούμε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους, όπως το Τομεακό μας Πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Σημείωσε ότι για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πόροι ύψους 2,36 δισ. ευρώ για έργα σε όλη τη χώρα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, όπως οδικά, συγκοινωνιακά, σιδηροδρομικά, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και κτιριακά έργα σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε o κ. Δήμας σε εμβληματικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, οι επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι η συμβολή των επαγγελματιών του κλάδου και η αξιοποίηση των μηχανημάτων έργων είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη, ασφαλή και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων.

Κλείνοντας, ο κ. Δήμας σημείωσε: «Επιδιώκουμε ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα μηχανήματα έργων στη χώρα μας, δίνοντας σημαντικές δυνατότητες στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τεχνικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, προβαίνουμε στην άμεση αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων, καθώς και στην έκδοση του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου που αφορά στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανημάτων έργων, εν όψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2025/14».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του πραγματικού «Χάνιμπαλ»: Ο «Μπομπ» άκουγε κλασική μουσική, έπαιζε σκάκι και σκότωνε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς ένα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

13:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Έβγαλαν ένα εκατομμύριο σε 11 μήνες - Διακίνησαν πάνω από 4.800.000 τσιγάρα

13:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» πρόκριση ή «ερυθρόλευκη» παράταση | Η ώρα και το κανάλι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες και πολεμικά πλοία

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν -  Δε θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Πήλιος θα αγωνιστεί στην εθνική Αλβανίας – Το όνομα με το οποίο θα παίζει

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αποστολή» της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με μια καμπάνια αφιερωμένη στις αξίες που εμπνέουν το κοινωνικό της έργο

12:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάτσο στα «πράσινα» αποδυτήρια (video)

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Όταν ο δάσκαλος πληγώνει και πληγώνεται»: Ανοίγει η συζήτηση για την ψυχολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Αναγκαιότητα κι όχι πολυτέλεια», λένε οι ίδιοι

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταθερός σύμμαχος» της Τεχεράνης δηλώνει η Μόσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ