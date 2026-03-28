Στη Λαμία σήμερα ο Τσίπρας - Τα μέτρα που θα προτείνει για την ακρίβεια

Πυκνώνει χρονικά τις παρουσιάσεις του βιβλίου Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί στη Λαμία όπου μετά τις 18:30 θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του νέου κύματος ακρίβειας.

Παράλληλα όμως, αναμένεται και να αναφερθεί στα επόμενα βήματα για την ανασυγκρότηση του χώρου της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Τι μέτρα θα προτείνει

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του θα καταθέσει σειρά μέτρων και προτάσεων που έχει επεξεργαστεί πλειάδα εξαιρετικών επιστημόνων του ινστιτούτου για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κύματος της ακρίβειας μέσα από μια στρατηγική αντίληψη που βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών.

Ο στόχος των μέτρων που θα προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός είναι τριπλός:

- να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις.

- να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας

- Η αναδιανεμητική προσέγγιση: Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του.

Ο κ. Τσίπρας θα προτείνει και σειρά άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών από το αυξανόμενο βάρος της ακρίβειας. Μεταξύ αυτών θα προτείνει:

- Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες. Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

- Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

- Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

- Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Ταυτόχρονα όπως θα αναφέρει υπάρχει επεξεργασία ενός αναγκαίου πακέτου μέτρων αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά που θα προβλέπει:

- Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

- Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

- Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

- Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας

Μάλιστα απαντώντας στο πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα μέτρα, ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ότι θα χρειαστεί να «ξεβολευτούν οι βολεμένοι», δίνοντας έτσι και σαφές πολιτικό στίγμα. Σε αυτό το πλαίσιο η πρότασή του για χρηματοδοτηθούν οι παραπάνω προτάσεις θα είναι να αυξηθεί η προκαταβολή φόρου των super markets και των διυλιστηρίων στο 100% από το 80% που βρίσκεται σήμερα, αλλά και η αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, από 5% σε 10%.

Επίθεση σε Μητσοτάκη

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να απαριθμήσει τους τομείς στους οποίους η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ, προκειμένου να αναδείξει ότι «η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, διαπρέπει. Τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι, εταιρίες ενέργειας και καυσίμων, διμοιρίες και μεραρχίες «κολλητών» τα πάνε μια χαρά. Οργιάζουν οι απευθείας αναθέσεις, που στην πλειονότητά τους είναι σκοτεινές υποθέσεις».

Ο πρώην πρωθυπουργός θα παραλληλίσει την παραπάνω εικόνα με τη «δική μας Ελλάδα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που υφίσταται τις επιπτώσεις της υποταγής σε συμφέροντα και κυκλώματα».

Ταυτόχρονα ο κ.Τσίπρας θα εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του με ιδιαίτερη έμφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις.

Θα τονίσει ότι είναι επιλογή Μητσοτάκη να συνεχίζεται το πάρτυ για τους λίγους και τους ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και σε στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και 2,2 δις απευθείας αναθέσεις μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Όπως θα υπογραμμίσει «σε μια περίοδο όπου η πλειοψηφία των πολιτών φοβάται να πάει στο σούπερ μαρκετ και στο βενζινάδικο. Φοβάται να ανοίξει τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτοί μοιράζουν το δημόσιο χρήμα στους δικούς τους ανθρώπους. Αφήνουν ανεξέλεγκτη τη κερδοσκοπία των ισχυρών. Διατηρούν την δυσχερέστερη αναλογία στην ΕΕ μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων. Και δίνουν πίσω κάποια ψίχουλα σε επιδόματα με προφανή ψηφοθηρική σκοπιμότητα.

Εκτός αυτών, αναμένεται να κάνει αναφορά και στις επόμενες κινήσεις του, καθώς στην ανάρτηση με την οποία ενημέρωνε ότι για την παρουσίαση στη Λαμία, ο κ. Τσίπρας είχε προϊδεάσει αναφέροντας ότι θα μιλήσει «για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν.

Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Σημειώνεται ότι για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:

Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος

Αθανάσιος Λουκόπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μπολάκης.

