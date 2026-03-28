Λαμία: Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη» του - Παρακολουθήστε LIVE

Στη Λαμία πραγματοποιείται μία ακόμη παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα. Στην ομιλία του θα καταθέσει σειρά μέτρων και προτάσεων που έχει επεξεργαστεί πλειάδα εξαιρετικών επιστημόνων του ινστιτούτου για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κύματος της ακρίβειας μέσα από μια στρατηγική αντίληψη που βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να απαριθμήσει τους τομείς στους οποίους η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ, προκειμένου να αναδείξει ότι «η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, διαπρέπει. Τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι, εταιρίες ενέργειας και καυσίμων, διμοιρίες και μεραρχίες «κολλητών» τα πάνε μια χαρά. Οργιάζουν οι απευθείας αναθέσεις, που στην πλειονότητά τους είναι σκοτεινές υποθέσεις».

Εκτός αυτών, αναμένεται να κάνει αναφορά και στις επόμενες κινήσεις του, καθώς στην ανάρτηση με την οποία ενημέρωνε ότι για την παρουσίαση στη Λαμία, ο κ. Τσίπρας είχε προϊδεάσει αναφέροντας ότι θα μιλήσει «για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Σημειώνεται ότι για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν: Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος Αθανάσιος Λουκόπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μπολάκης.

