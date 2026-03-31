Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Η βουλευτής Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος σε συνεδρίαση που έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

Η υποψηφιότητα της κ. Πέρκα δείχνει ότι είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής ανάμεσα στις δύο διακριτές ομάδες που έχουν αποτυπωθεί μετά και την παραίτηση Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος.

Το όνομα της Πέτης Πέρκα «έπαιζε» από την ημέρα της παραίτησης μαζί με εκείνο της Σίας Αναγνωστοπούλου για την ανάληψη της προεδρίας της ΚΟ, καθώς ο εκτελών χρέη προέδρου του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι βουλευτής.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ αναφέρει:

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, ορίστηκε σήμερα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η κ. Πέρκα, με μακρά πολιτική εμπειρία, αναλαμβάνει την ευθύνη της αντιπολιτευτικής παρουσίας της Νέας Αριστεράς, συνεχίζοντας το έργο του πρώην Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση.

Η Νέα Αριστερά ενισχύει τη συλλογική της λειτουργία και την πολιτική της παρέμβαση, με στόχο μια ισχυρή, μαχητική και αξιόπιστη αντιπολίτευση, πάντα στην υπηρεσία της κοινωνίας».

Διαβάστε επίσης