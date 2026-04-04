Σχοινάς: Τσιάρας - Κελλάς χειρίστηκαν την «τέλεια καταιγίδα» αποτελεσματικά και με εντιμότητα

Σε κλίμα αμοιβαίων φιλοφρονήσεων πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Μαργαρίτη Σχοινά να αναλαμβάνει καθήκοντα και τον Κώστα Τσιάρα να του παραδίδει τη σκυτάλη, στέλνοντας σαφή μηνύματα για την επόμενη ημέρα στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για ένα «γερό σανίδι» που άφησαν πίσω τους οι προκάτοχοί του, τονίζοντας ότι αποτελεί τη βάση για τα επόμενα βήματα, τα οποία –όπως είπε– θα φέρουν πλέον τη δική του ευθύνη.

Τελετή παράδοσης - παραλαβής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σάββατο 4 Απριλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ολοκλήρωσης του νέου σχεδίου πληρωμών, χαρακτηρίζοντάς το «προτεραιότητα των προτεραιοτήτων», ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι το υπουργείο να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός καταβολής ενισχύσεων.

«Να πάψει το υπουργείο να είναι απλά υπουργείο πληρωμών, αλλά ο καταλύτης για να πετύχουμε αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το νέο μοντέλο λειτουργίας που φιλοδοξεί να εφαρμόσει.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας πως θα «σηκώσει κάθε πέτρα» προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα και να ενισχυθεί η φωνή της ελληνικής γεωργίας, με στόχο –όπως είπε– η αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα να αποτελέσει «τη μαγιά για την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με ισχυρό ευρωπαϊκό και τεχνοκρατικό αποτύπωμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η παρουσία του νέου υπουργού θα δώσει την κατεύθυνση που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας.

Όπως σημείωσε, ο κ. Σχοινάς αναμένεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα κρίσιμα ζητήματα του χώρου, δίνοντας λύσεις, απαντήσεις και σαφείς κατευθύνσεις για το μέλλον.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο έργο που προηγήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η προηγούμενη ηγεσία «κατάφερε να διαχειριστεί την τέλεια καταιγίδα με εντιμότητα», αφήνοντας –όπως είπε– μια σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια.

Διαβάστε επίσης