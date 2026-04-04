Η ορκωμοσία των νέων υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο

Ενώπιον του Προέδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή.

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα εντάσσονται οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς και Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ αποπέμφθηκαν οι Κώστας Τσιάρας, Χρήστος Κελλάς, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, καθώς τα ονόματά τους περιέχονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβίβασε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Δείτε την ορκωμοσία:

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς τοποθετείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ ο Ευάγγελος Τουρνάς αναλαμβάνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τις αρμοδιότητες του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας, σχετικά με την ψυχική υγεία, αναλαμβάνει ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.

Ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Στιγμιότυπα εξω απο το Προεδρικό Μέγαρο. Σάββατο 4 Απριλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ο ανασχηματισμός πραγματοποιείται στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαβίβασης σχετικής δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, γεγονός που επιτάχυνε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Η ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων υπουργών

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και παρουσία

του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της

Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη οι:

- Μαργαρίτης Σχοινάς, ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Ευάγγελος Τουρνάς, ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Μακάριος Λαζαρίδης, ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε επίσης