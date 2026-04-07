Αποχωρεί ο Αντώνης Σαουλίδης από το ΠΑΣΟΚ: «Η ηγεσία δεν μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή»

Με μια μακροσκελή ανάρτηση ο Αντώνης Σαουλίδης ανακοίνωσε στα μέλη, τους φίλους και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα, αφήνοντας σημαντικές αιχμές κατά της ηγεσίας και τονίζοντας ότι «το Κίνημά μας έχει εγκλωβιστεί σε μια λειτουργία που δεν ανέχεται την καθαρή άποψη, την πρόταση διαφορετικής στρατηγικής και τις καθαρές κουβέντες».

Ο Αντώνης Σαουλίδης είχε απασχολήσει έντονα τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ όταν συμμετείχε σε μία από τις παρουσιάσεις του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η κατεύθυνση του «διαζυγίου» είχε διαφανεί και κατά το πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος, όταν δεν του δόθηκε κάρτα Συνέδρου, αλλά απλού παρατηρητή, παρά το γεγονός ότι τυπικά τουλάχιστον παρέμενε στέλεχος του κόμματος.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Σαουλίδης ξεκαθαρίζει ότι δεν απολογείται για την απόφασή του να αποχωρήσει, ρίχνοντας την ευθύνη της απόφασής του στις επιλογές της ηγεσίας.

«Σήμερα, όμως, αποχωρώ. Όχι από αδυναμία, αλλά από συνέπεια. Η σημερινή ηγεσία έχει επιλέξει έναν δρόμο που δεν μου επιτρέπει να παραμείνω σιωπηλός χωρίς να αναιρέσω όσα υπηρέτησα. Όσοι με γνωρίζουν, μπορούν να αντιληφθούν το βάρος αυτής της απόφασης στη συνείδηση αλλά πρωτίστως στην καρδιά μου. Είναι ίσως εύκολο να αποχωρείς από μια δουλειά ή από έναν κοινωνικό κύκλο. Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο να φεύγεις από το σπίτι σου», τονίζει μεταξύ άλλων.

Σε μια ακόμη πιο συγκεκριμένη αιχμή κατά της ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει: «Δυστυχώς, το Κίνημά μας έχει εγκλωβιστεί σε μια λειτουργία που δεν ανέχεται την καθαρή άποψη, την πρόταση διαφορετικής στρατηγικής και τις καθαρές κουβέντες. Αντί για μια διάταξη δυνάμεων που θα αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις για να γίνει το ΠΑΣΟΚ ξανά κόμμα ελπίδας και προοπτικής για την ελληνική κοινωνία, κυριαρχούν πρακτικές που περιορίζουν και τελικά ακυρώνουν τον εσωκομματικό πλούτο και πλουραλισμό.

Μια ηγεσία που αντιμετωπίζει το νέο με φόβο και τη διαφωνία ως απειλή δεν μπορεί να εμπνεύσει αλλαγή, ούτε να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή».

«Δεν εγκαταλείπω τις ιδέες και τις αξίες μας. Αποχωρώ από έναν μηχανισμό που έπαψε να τις υπηρετεί.

Σε όλους εσάς, λοιπόν, που πορευτήκαμε μαζί για δεκαετίες, στους φίλους και στους συναγωνιστές μου, θέλω να δώσω μια υπόσχεση: Θα ξαναβρεθούμε. Είναι βέβαιο, γιατί ανήκουμε στην ίδια παράταξη των ανθρώπων που σε κάθε γενιά βρισκόμαστε στην ίδια όχθη της ιστορίας. Δεν χωριζόμαστε. Υπηρετούμε τον ίδιο προορισμό. Εγώ επιλέγω να συνεχίσω το ταξίδι χωρίς τους περιορισμούς ενός χώρου που σήμερα δεν αντέχει την αλήθεια.

Παραμένω πολιτικά ενεργός με την ψυχή μου αγκυροβολημένη στις γειτονιές μας και τη δέσμευσή μου για μια δίκαιη κοινωνία πιο ισχυρή από ποτέ», καταλήγει ο Αντώνης Σαουλίδης.

