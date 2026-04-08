Οι ένοπλες δυνάμεις φτιάχνουν UAV με 3D εκτύπωση - «Σε 3 μήνες τετραπλασιάσαμε την παραγωγή drone»

Την πρόοδο που καταγράφεται στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη με την σημερινή (08/04) επίσκεψη του στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, στις Αχαρνές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επισημάνθηκε η σημαντική εξέλιξη που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), καθώς και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι οποίες ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Θα παράγουμε εμείς drones για να μην είμαστε στο έλεος ξένων παραγωγών», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και συμπλήρωσε πως «μέσα σε τρεις μήνες τετραπλασιάσαμε την παραγωγή drone σε 4.000»

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες υλοποιούνται και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αναβάθμισης, όπως τόνισε με ανάρτηση του.

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.



Ο Νίκος Δένδιας είχε επισκεφθεί και τον Οκτώβριο του 2025 το Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές.

Ο Νίκος Δένδιας σε πρόσφατη συνέντευξη του στο CNN Greece είχε τονίσει την ανάγκη ελληνικής συμμετοχής σε εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.