ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα η εκεχειρία λόγω του Ισραήλ – Μητσοτάκης, ο πιο πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

Πρωτοβουλίες για την κυριαρχία της ειρήνης και της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο υπό τη σκιά της κλιμάκωσης που προκαλεί το Ισραήλ στον Λίβανο, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου τονίζει ότι η εκεχειρία που επετεύχθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται στον αέρα λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπου περισσότεροι από 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες ώρες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να κλιμακώσει τώρα την πίεσή της για άμεση παύση των εχθροπραξιών και εύρεση διπλωματικής λύσης για τερματισμό του πολέμου.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να προωθήσει ως πρωθυπουργός της Ελλάδας την ειρήνη και τη σταθερότητα και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, με δηλώσεις για 'αντιπαραγωγική' επίθεση του Ισραήλ», σχολιάζει η Κουμουνδούρου, αναφερόμενη ουσιαστικά στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το βράδυ στο CNN International, και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης».

