Παυλόπουλος: Πρότυπο διεθνούς συνεργασίας οι σχέσεις Ελλάδας–Κίνας

Στη συμπλήρωση 20 ετών από τη συμφωνία για την εγκατάσταση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά αναφέρθηκε ο Προκόπιος Παυλόπουλος, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας–Κίνας ως παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης και δημιουργικής συμπόρευσης.

Όπως τόνισε κατά τον χαιρετισμό του στο Forum «Η Ομορφιά της Αρμονίας και της Συνύπαρξης», οι σχέσεις των δύο χωρών δεν περιορίζονται στην οικονομία, αλλά βασίζονται στον διάλογο δύο πανάρχαιων πολιτισμών με κοινές αξίες, όπως η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνοκινεζική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, πάντοτε στο πλαίσιο του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Προκοπίου Παυλόπουλου στο Forum για την 20ή επέτειο της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας-Κίνας, που οργάνωσαν η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua και η Συμμαχία για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ασίας.

«Φέτος συμπληρώνεται μια πολυετής, επί πολλές πια δεκαετίες, πολύπλευρη και άκρως δημιουργική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας. Οφείλω δε να επισημάνω με ιδιαίτερη έμφαση την συμπλήρωση είκοσι ετών από την εμβληματική συμφωνία Ελλάδας και Κίνας για την εγκατάσταση της COSCO στο πρώτο λιμάνι της Χώρας μας, στο λιμάνι του Πειραιά. Συμφωνία η οποία, είμαι βέβαιος, θα συνεχισθεί στο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό και ανάλογη επιτυχία, δείχνοντας τον ενδεδειγμένο δρόμο για αντίστοιχες συμφωνίες και με άλλες Χώρες, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ειρηνικής συμπόρευσης και συνδημιουργίας κυρίως στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε παγκοσμίως.

Η ευρύτερη οικονομική συνεργασία Ελλάδας και Κίνας εμφανίζει και μίαν άλλη, προδήλως σημαντική, ιδιαιτερότητα, την οποία έχω χρέος να αναδείξω για πολλοστή φορά. Υπό την έννοια ότι δεν πρόκειται για μία αμιγώς οικονομική κοινή δράση. Αλλά για μία μακρόπνοη και πολυπρισματική συνύπαρξη διεθνώς η οποία εντάσσεται, και μάλιστα με πρωτοποριακώς πολυσήμαντο τρόπο, στο πλαίσιο της σύμπραξης και του Διαλόγου μεταξύ των δύο πανάρχαιων Πολιτισμών. Ήτοι του Ελληνικού Πολιτισμού και του Κινεζικού Πολιτισμού, των οποίων οι σχέσεις ανατρέχουν στα απώτερα βάθη του χρόνου. Σχέσεις οι οποίες, πέρα από τις επιμέρους διαστάσεις τους, έχουν θέσει στο επίκεντρό τους τον Άνθρωπο, την Αλληλεγγύη, την Ειρήνη, την Δικαιοσύνη και πρωτίστως την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Μία τέτοια δομή και λειτουργία των σχέσεων μεταξύ των Κρατών και των Λαών μας, η οποία τοποθετεί και την οικονομική συνεργασία και συμπόρευση στο πεδίο μίας ευρύτερης και αναμφιβόλως πολύτιμης πολιτισμικής κοινής δράσης υπό τους αντίστοιχους πολύτιμους συμβολισμούς του Διαλόγου των Πολιτισμών, μπορεί -ίσως μάλιστα και πρέπει- να αποτελέσει ένα πραγματικό υπόδειγμα διεθνούς συμπεριφοράς, αν αναλογισθούμε την κρισιμότητα της διεθνούς συγκυρίας και τις επέκεινα μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας για την υπεράσπιση της Ειρήνης, της αξίας του Ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.

Κλείνω τον σύντομο αυτό χαιρετισμό μου υπενθυμίζοντας την βάση της σύγχρονης υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, η οποία έχει ως αφετηρία τις αντίστοιχες επισκέψεις το 2019 εμού, ως Προέδρου της Eλληνικής Δημοκρατίας τότε στο Πεκίνο και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στην Αθήνα. Με την πεποίθηση ότι η συνέχεια της ως άνω συνεργασίας θα είναι ακόμη πιο ευοίωνη και αποδοτική, πάντοτε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο σύνολό του.»