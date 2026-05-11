Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

Snapshot Ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε εισοδήματα ύψους 85.760 ευρώ και επενδύσεις σε 11 επενδυτικά προϊόντα συνολικής αξίας 97.954 ευρώ.

Διαθέτει καταθέσεις 114.470 ευρώ και δύο ακίνητα στην Καλαμάτα, χωρίς οχήματα.

Έχει συνολικές οφειλές 2.530 ευρώ, εκ των οποίων 2.518 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και 12 ευρώ στη Eurobank. Snapshot powered by AI

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Αλέξη Χαρίτση που εκείνη την περίοδο ήταν πρόεδρος της ΝΕΑΡ:

Εισοδήματα: 85.760



Έχει επενδύσεις σε 11 επενδυτικά προϊόντα συνολικής αποτίμησης 97.954 ευρώ σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.



Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 114.470 ευρώ.



Διαθέτει 2 ακίνητα στην Καλαμάτα, ενώ δεν διαθέτει οχήματα.



Έχει οφειλές ύψους 2.518 ευρώ, στην Εθνική Τράπεζα και 12 ευρώ στη Eurobank.

Δείτε το Πόθεν Έσχες εδώ

Διαβάστε επίσης