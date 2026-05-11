Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Το έγγραφο αποτυπώνει αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα του ιδίου και της συζύγου του Αικατερίνης Μαχαιριώτη για το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ο Παύλος Μαρινάκης δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους 71.087 ευρώ, το οποίο προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, η ρευστότητα του υφυπουργού εντοπίζεται κυρίως στην Alpha Bank. Διατηρεί τρεχούμενο λογαριασμό, με συνδικαιούχο τη σύζυγό του, στον οποίο το υπόλοιπο ανέρχεται σε 301.810 ευρώ. Όπως διευκρινίζεται στη δήλωση, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Επιπλέον, δηλώνει λογαριασμό στην ίδια τράπεζα με υπόλοιπο 41.433 ευρώ, καθώς και μικρότερα ποσά σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς, όπου εμφανίζεται και ως συνδικαιούχος με μέλη της οικογένειάς του.

Ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίζεται να κατέχει από κοινού κατά το ήμισυ ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στο Ρίο Αχαΐας. Πρόκειται για ακίνητο που κατασκευάστηκε το 1970 και περιήλθε στην ιδιοκτησία του μέσω δωρεάς το 2007.

Αναφορικά με τα μεταφορικά μέσα, ο υφυπουργός δηλώνει την πλήρη ιδιοκτησία δύο επιβατικών οχημάτων. Το πρώτο, κυβισμού 1.598 εκατοστών, αγοράστηκε το 2017 έναντι 14.350 ευρώ, ενώ το δεύτερο, 1.496 κυβικών εκατοστών, αποκτήθηκε το 2020 έναντι 31.500 ευρώ. Και για τις δύο αγορές η χρηματοδότηση προήλθε εν μέρει από δανεισμό και εν μέρει από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Κλείνοντας, στο τμήμα των οικονομικών υποχρεώσεων αναγράφεται ένα καταναλωτικό δάνειο στην Εθνική Τράπεζα, του οποίου το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο έχει περιοριστεί στα 17 ευρώ, από αρχικό ποσό 1.180 ευρώ. Επίσης, εμφανίζεται ένα παλαιότερο δάνειο από την BMW Austria Bank GmbH με αρχικό κεφάλαιο 21.500 ευρώ, το οποίο πλέον καταγράφεται με μηδενικό υπόλοιπο οφειλής.

