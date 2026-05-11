Κυριάκος Βελόπουλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Κυριάκου Βελόπουλου:

Εισοδήματα: 101.053 (τα 12.252 ευρώ εξ' αυτών προέρχονται από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Έχει επενδύσει 5.331 ευρώ σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 266.281 ευρώ.

Διαθέτει 4 ακίνητα στο Πήλιο, την Πέλλα και δύο στη Χαλκιδική.

Διαθέτει ένα 1 αυτοκίνητο.

Συμμετέχει μόνο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» με κεφάλαιο εισφοράς τα 8.700 ευρώ, ενώ δεν έχει οφειλές.

