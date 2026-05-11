Κυριάκος Βελόπουλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης»
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Κυριάκου Βελόπουλου
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Κυριάκου Βελόπουλου:
- Εισοδήματα: 101.053 (τα 12.252 ευρώ εξ' αυτών προέρχονται από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου)
- Έχει επενδύσει 5.331 ευρώ σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.
- Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 266.281 ευρώ.
- Διαθέτει 4 ακίνητα στο Πήλιο, την Πέλλα και δύο στη Χαλκιδική.
- Διαθέτει ένα 1 αυτοκίνητο.
- Συμμετέχει μόνο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» με κεφάλαιο εισφοράς τα 8.700 ευρώ, ενώ δεν έχει οφειλές.
