Το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου: Δηλώνει εισόδημα 82.490 ευρώ, ενώ έχει επενδύσει 344 ευρώ σε μετοχές και ομόλογα. Οι καταθέσεις της ανέρχονται στα 86.295 ευρώ, ενώ διαθέτει 1 ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και ένα όχημα.

