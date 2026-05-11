Το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε εισόδημα 82.490 ευρώ για το 2024
Snapshot
- Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε εισόδημα 82.490 ευρώ για το 2024.
- Έχει επενδύσει 344 ευρώ σε μετοχές και ομόλογα.
- Διαθέτει καταθέσεις συνολικού ύψους 86.295 ευρώ.
- Κατέχει ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και ένα όχημα.
- Τα Πόθεν Έσχες δημοσιεύθηκαν ανέλεγκτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής.
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου:
Δηλώνει εισόδημα 82.490 ευρώ, ενώ έχει επενδύσει 344 ευρώ σε μετοχές και ομόλογα.
Οι καταθέσεις της ανέρχονται στα 86.295 ευρώ, ενώ διαθέτει 1 ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και ένα όχημα.
