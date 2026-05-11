Δημήτρης Νατσιός: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της «Νίκης»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Νατσιού:

Εισοδήματα: 47.666

Έχει επενδύσει 5.331 ευρώ σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 19.319 ευρώ.

Διαθέτει 5 ακίνητα στην Πιερία και το Κιλκίς, καθώς και 3 αυτοκίνητα.

Έχει οφειλές ύψους 113.812 ευρώ, από δύο δάνεια στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank.

