Δημήτρης Νατσιός: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της «Νίκης»

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Νατσιού

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δημήτρης Νατσιός: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της «Νίκης»

Ο Δημήτρης Νατσιός / Eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Νατσιού:

  • Εισοδήματα: 47.666
  • Έχει επενδύσει 5.331 ευρώ σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.
  • Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 19.319 ευρώ.
  • Διαθέτει 5 ακίνητα στην Πιερία και το Κιλκίς, καθώς και 3 αυτοκίνητα.
  • Έχει οφειλές ύψους 113.812 ευρώ, από δύο δάνεια στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank.
Δείτε το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Χίο: 55χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε δέντρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σοβαρό τροχαίο στον Λαγανά – Διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:17LIFESTYLE

Η απλότητα του sexiness: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ σε εκδήλωση του Netflix

13:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το θεωρήσαμε θετικό»: Η Ισπανία αμφισβητεί το κρούσμα χανταϊού των ΗΠΑ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Θα αποδείξω ξανά ότι οι επικριτές μου κάνουν λάθος» - 'Εδωσε τέλος στα σενάρια παραίτησης

13:11LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα σενάρια, η ΕΡΤ και η αλήθεια - Τι συμβαίνει με την επόμενη μέρα της παρουσιάστριας;

13:11LIFESTYLE

Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για το drone στη Λευκάδα: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε αυτοχειρία αποδίδει η ΕΛΑΣ τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου από πυροβολισμό

12:47ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην Κω: «Τα παιδιά μου ξάπλωναν στο πάτωμα δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

12:20LIFESTYLE

Μάρτιν Σορτ: Η εξομολόγησή του για την αυτοκτονία της κόρης του - «Ήταν ένας εφιάλτης»

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ