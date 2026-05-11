Δημήτρης Νατσιός: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της «Νίκης»
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Νατσιού
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Νατσιού:
- Εισοδήματα: 47.666
- Έχει επενδύσει 5.331 ευρώ σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.
- Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 19.319 ευρώ.
- Διαθέτει 5 ακίνητα στην Πιερία και το Κιλκίς, καθώς και 3 αυτοκίνητα.
- Έχει οφειλές ύψους 113.812 ευρώ, από δύο δάνεια στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank.
