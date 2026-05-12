Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής: Ισχυρότεροι από ποτέ οι δεσμοί των 2 χωρών

Συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, είχε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ χαίρομαι που σε υποδέχομαι ακόμα μία φορά στην Αθήνα, σε μια εξαιρετικά ταραγμένη συγκυρία, αλλά πιστεύω και σε μία εποχή όπου οι δεσμοί μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί.

Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, όπου αμφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών, με τρόπο πιο αποτελεσματικό απ' ό,τι στο παρελθόν.

Οπότε, θέλω και πάλι να εκφράσω τη χαρά μου που σε βλέπω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία ενόψει των εκλογών, αλλά να κρατήσω κυρίως αυτό το εξαιρετικό κλίμα το οποίο υπάρχει, θα έλεγα, όχι μόνο μεταξύ των κυβερνήσεων, μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ των λαών μας, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι ισχυρότατοι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου έγιναν τους τελευταίους μήνες ακόμα πιο ισχυροί.

Αννίτα Δημητρίου: Αυτό ισχύει, φίλε πρωθυπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του Κυπριακού λαού, γιατί πραγματικά η στήριξη της Ελλάδος, η ανταπόκρισή της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας, ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης, για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης.

Χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα, με έναν ηγετικό ρόλο, και αυτό οφείλεται βεβαίως και σε εσάς προσωπικά. Το λέω, το εννοώ και θα το λέω: είναι πολύ σημαντικό ακριβώς αυτή την περήφανη πορεία να την κρατήσουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο μεταφέρω σήμερα.

Και εμείς θέλουμε αυτή τη σταθερότητα και την ευθύνη, ειδικά ενόψει και των επικείμενων εκλογών, να την κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Θέλουμε ακριβώς να συνεχίσουμε με την ίδια στρατηγική. Είναι οι σχέσεις μας καλύτερες απ' ό,τι ήταν ποτέ και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το τονίσουμε, και μαζί να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά, σύνθετα προβλήματα. Οπόταν δεν είναι ούτε με την τοξικότητα, ούτε με τον λαϊκισμό, είναι με την ευθύνη, τις πράξεις, τα αποτελέσματα, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε και σήμερα.