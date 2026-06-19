Γεωργιάδης για το νοσοκομείο Ρόδου: Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε και πήρε έκταση στα ΜΜΕ

Snapshot Στο νοσοκομείο Ρόδου έσπασε μια παλιά βάνα νερού, προκαλώντας βλάβη που διαδόθηκε ευρέως στα ΜΜΕ.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η βλάβη δεν σχετίζεται με τα έργα του ΤΑΑ.

Έχει ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την πλήρη ανανέωση του παλαιού δικτύου ύδρευσης του νοσοκομείου.

Η κατάσταση του δικτύου ύδρευσης χαρακτηρίζεται ως πολύ κακή λόγω παλαιότητας. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει να στάζει νερό από την οροφή στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Άμεσα, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, έκανε λόγο για σπασμένη βάνα αγωγού νερού, υπογραμμίζοντας πως έχουν ξεκινήσει μέσω ΕΣΠΑ έργα για την αλλαγή όλου του δικτύου ύδρευσης, το οποίο είναι πραγματικά σε πολύ κακή κατάσταση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη:

«Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε την βλάβη που πήρε τόση έκταση στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε είναι μια παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του δικτύου του διότι είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας».