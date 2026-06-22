Δένδιας: Η προστασία του περιβάλλοντος εντάσσεται στην ευρύτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, με την κλιματική αλλαγή να χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη απειλή.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί 21 έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με προϋπολογισμό άνω των 50 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η 871 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμων βραβεύτηκε ως «Φίλος του Περιβάλλοντος» για το 2025, αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές της δράσεις.

Υλοποιείται συνολικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σε 23 στρατιωτικές παραγωγικές εγκαταστάσεις, με κόστος πάνω από 100 εκατ. ευρώ και καλύπτει περισσότερα από 100.000 τ.μ. κτιρίων.

Το στρατόπεδο «Παπάγου» μετατρέπεται σε περιβαλλοντικό και αισθητικό υπόδειγμα μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων, όπως βιοκλιματικές προσόψεις, μόνωση, συντήρηση και φύτευση δέντρων. Snapshot powered by AI

«Η προστασία του ελληνικού περιβάλλοντος εντάσσεται στην ευρύτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την τελετή βράβευσης μονάδας των ΕΔ.

Ο υπουργός ανέφερε την κλιματική αλλαγή ως την πρώτη και μέγιστη απειλή, η οποία δεν «είναι μελλοντική, αλλά υπάρχουσα και καθημερινή». Όπως δήλωσε, οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, καθώς πρόκειται για κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του ελληνικού έθνους.

Κατά την τελετή βράβευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απονεμήθηκε το βραβείο ως «Φίλοι του Περιβάλλοντος» για το έτος 2025, στην 871 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμων (871 ΑΒΕΚ), σε αναγνώριση των περιβαλλοντικών δράσεων που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του έτους.

Βράβευση της μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων 871 Αποθήκης Βάσεως Ανεφοδιασμού Καυσίμων Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τι συμβολίζει ο θεσμός βράβευσης

Ο ετήσιος θεσμός «Φίλος του Περιβάλλοντος» αποτελεί μια τιμητική διάκριση των Ενόπλων Δυνάμεων και απονέμεται σε συλλογικό επίπεδο, επιβραβεύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, στον περιορισμό των απορριμμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Η επιλογή της βραβευθείσας μονάδας πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων από τα Γενικά Επιτελεία και αξιολόγησης από το ΓΕΕΘΑ.

Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της μονάδας, ο διοικητής της 871 ΑΒΕΚ συνταγματάρχης (ΕΜ) Αθανάσιος Τσιούμας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διοικητής ΑΣΔΥΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δένδιας: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου για το περιβάλλον εξήγησε ότι υλοποιούνται 21 έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50 εκατ. ευρώ, «αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους».

Ενδεικτικά ανάφερε, έργα ενεργειακής αναβάθμισης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στις Στρατιωτικές Σχολές, στα Επιχειρησιακά Στρατηγεία αλλά και στο Πολεμικό Μουσείο.Επιπλέον, είπε, «προωθούνται συστηματικά λύσεις καινοτόμων προσεγγίσεων, πάλι με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμησης» με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία.

«Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο, παραδείγματος χάριν, των Στρατιωτικών Εργοστασίων. Υλοποιούμε έτσι ένα συνολικό πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα, το οποίο υπερβαίνει τα 100 εκατ. και προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων συνολικού εμβαδού άνω των 100 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε 23 στρατιωτικές παραγωγικές εγκαταστάσεις» ξεκαθάρισε.

«Υπάρχει όμως πάντοτε ένας συμβολισμός και ένα κεντρικό παράδειγμα. Και γι' αυτό το κεντρικό παράδειγμα και τον κεντρικό συμβολισμό επελέγη ακριβώς το ίδιο το κτήριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα κτήριο το οποίο και περιβαλλοντικά αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω, και αισθητικά, όπως και ολόκληρο το στρατόπεδο, αποτελούσε πρόκληση. Πρόκληση ασχήμιας και υπερκατανάλωσης πόρων» επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι «έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν και υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις που αφορούν όλες τις προσόψεις των κτηρίων».

«Αυτή τη στιγμή εκτελείται το υπόλοιπο του έργου, η βόρεια πρόσοψη του κτιρίου, η οποία είναι βιοκλιματική, η οποία μειώνει ουσιαστικά το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως επίσης και μονώσεων στη στέγη του κτηρίου και επίσης σημαντικής συντήρησης στο εσωτερικό του κτηρίου, σε 10.000 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων. Τα εξωτερικά τετραγωνικά μέτρα της βόρειας μόνο πλευράς υπερβαίνουν τις 26.000 τμ. Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του έργου, αλλά και σε μια σειρά μηχανολογικών επεμβάσεων που θα εξοικονομήσουν ενέργεια. Ως απλό παράδειγμα, σας λέω τους δεκάδες ανελκυστήρες του κτηρίου. Και βεβαίως εκατοντάδες δέντρα φυτεύονται στον ευρύτερο χώρο» ανέλυσε ο υπουργός.

Συνοψίζοντας, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως το στρατόπεδο «Παπάγου» μετατρέπεται σε περιβαλλοντικό και αισθητικό υπόδειγμα για την πατρίδα και την Εθνική Άμυνα. Πρόσθεσε πως ο Έλληνας πολίτης που διέρχεται μπροστά από το υπουργείο αντιλαμβάνεται πως η περιβαλλοντική προστασία εντάσσεται στους ευρύτερους σκοπούς του.

Διαβάστε επίσης